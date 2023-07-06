Бунт «газелистов» в Новосибирске: строймагазин готовит иски к бастовавшим водителям

— У меня собственные машины, которые оказывали услуги, никакого субподряда нет. На месте присутствовали тоже перевозчики, у которых свои организации. Я приезжал и разговаривал за свои собственные машины, и там присутствовало много организаций, которые тоже не получили денег за свои услуги. Своим ребятам я деньги вовремя плачу, соответственно, долг накопился, я приехал, — сказал он НГС.