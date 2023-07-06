Бунт «газелистов» в Новосибирске: строймагазин готовит иски к бастовавшим водителям

Представители магазина «Формула М2» прокомментировали забастовку водителей «Газелей», которая прошла вчера. В компании заявили, что проблема с зарплатой возникла из-за того, что водители заключали договор не напрямую с «Формулой М2». Также представители компании сообщили, что готовят иски к участникам акции.
— Вчера утром несколько «Газелей» действительно заблокировали вход перед магазином «Формула М2» на Красина. Все эти «Газели» сотрудничали с ИП Федотов Н. В., одним из множества предпринимателей перевозчиков, с которыми мы работаем. Насколько мы успели разобраться в ситуации, действительно ИП Федотов не вовремя выполнил свои обязательства перед водителями «Газелей», — говорится в сообщении компании.
В «Формуле М2» заявили, что полностью приостановили сотрудничество с ИП Федотов Н. В.
— Просим водителей, перед которыми возникла задолженность со стороны Федотова Н. В., связаться с нами для заключения прямого договора. С нашей стороны был допущен промах с точки зрения проверки перевозчика. К сожалению, мы выяснили, что у одной из компаний, связанных с Федотовым Н. В., приостановлены операции по счетам. На текущий момент со стороны «Формулы М2» ИП Федотову Н. В. не оплачен счет суммой 48 тысяч рублей, по причине непредоставления закрывающих документов, задолженности у компании перед перевозчиком нет, — рассказали в компании.
В «Формуле М2» добавили, что в связи с инцидентом готовы полностью пересмотреть политику в отношении перевозок и работать с водителями и собственниками «Газелей» напрямую. Кроме того, в компании готовят иски по возмещению убытков к участникам акции.
НГС связался с Никитой Федотовым, владельцем ИП Федотов. По его словам, его компания не работала с другими перевозчиками:
— У меня собственные машины, которые оказывали услуги, никакого субподряда нет. На месте присутствовали тоже перевозчики, у которых свои организации. Я приезжал и разговаривал за свои собственные машины, и там присутствовало много организаций, которые тоже не получили денег за свои услуги. Своим ребятам я деньги вовремя плачу, соответственно, долг накопился, я приехал, — сказал он НГС.
Забастовка водителей «Газелей» прошла вчера у магазина «Формула М2» на Красина, 69. Подрядчики, которые перевозили материалы магазина, заявили, что им не выплатили деньги. На место приезжала полиция.