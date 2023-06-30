Суд арестовал здание новосибирской клиники «1+1» — накануне медцентр блокировали силовики

ООО «Клиника НМТ» образовано в апреле 2018 года. Директор и единственный учредитель с 2021 года — Татьяна Тищенко. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 113,6 миллиона рублей, чистый убыток — 12,7 миллиона рублей. Тищенко также является директором АНО Медкластер НСО, образованной в феврале 2022 года.



В документе сказано, что обеспечительная мера в виде ареста нежилого помещения общей площадью 2964,5 квадратного метра принимается, чтобы избежать продажи актива на период судебного спора. Однако собственник Станислав Беляев может и дальше владеть зданием, извлекая прибыль от сдачи его в аренду.

