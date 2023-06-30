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Суд арестовал здание новосибирской клиники «1+1» — накануне медцентр блокировали силовики

Обеспечительная мера была принята для предотвращения возможной продажи объекта

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Арбитражный суд наложил арест на здание клиники «1+1», куда 29 июня пришел спецназ ФССП

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Арбитражный суд Новосибирской области арестовал здание, где находится клиника «1+1». Накануне, 29 июня, в медцентре появился спецназ ФССП и неизвестные накачанные люди в спортивных костюмах.

Арест на здание суд наложил по ходатайству медцентра «1+1» (ООО «Клиника НМТ») еще 27 июня 2023 года. Копия определения арбитражного суда в распоряжении редакции НГС имеется.

ООО «Клиника НМТ» образовано в апреле 2018 года. Директор и единственный учредитель с 2021 года — Татьяна Тищенко. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 113,6 миллиона рублей, чистый убыток — 12,7 миллиона рублей. Тищенко также является директором АНО Медкластер НСО, образованной в феврале 2022 года.

В документе сказано, что обеспечительная мера в виде ареста нежилого помещения общей площадью 2964,5 квадратного метра принимается, чтобы избежать продажи актива на период судебного спора. Однако собственник Станислав Беляев может и дальше владеть зданием, извлекая прибыль от сдачи его в аренду.

Станислав Беляев — индивидуальный предприниматель, преимущественно проживающий в США. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «1+1». Беляев с Хен Ен Хи (по 50%) владеют ООО «Айсклад-Нск» (образовано в октябре 2022 года), является единственным учредителем ООО «Сансара». Финансовые показатели ООО «Сансара» на конец 2022 года: выручка — 3,3 миллиона рублей, чистый убыток — 591 тысяча рублей.

Как следует из текста, в судах рассматриваются иск собственника здания к клинике «1+1» на 23 миллиона 389 тысяч 988 рублей 44 копейки неустойки по договору аренды и встречный иск к нему от клиники на сумму 70 миллионов 264 тысячи 956 рублей 99 копеек расходов на капитальный ремонт. Рыночная стоимость здания клиники по состоянию на апрель 2022 года, сообщается в судебном документе, составляет 223 миллиона 653 тысячи рублей.

— По мнению истца (ООО «Клиника НМТ». — Прим. ред.), непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также привести к причинению значительного ущерба истцу. Данный вывод следует из следующих действия ответчика: 1) индивидуальный предприниматель Беляев С. А. преимущественно проживает на территории США; 2) у ответчика отсутствуют денежные средства на счетах, что указывает о его неспособности провести расчет с ООО «Клиника НМТ», — сообщается в тексте определения Арбитражного суда НСО.

В документе также сказано, что определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмом Арбитражном апелляционном суде города Томска.

Третий и четвертый этажи клиники опечатаны судебными приставами

Третий и четвертый этажи клиники опечатаны судебными приставами

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На текущий момент в клинике «1+1» остаются опечатанными третий и четвертый этажи, которые охраняют неизвестные люди в гражданской одежде. Первый и второй этажи — стационар и операционный блок — работают в обычном режиме.

О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении.

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