Суд арестовал здание новосибирской клиники «1+1» — накануне медцентр блокировали силовики

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал здание, где находится клиника «
Арест на здание суд наложил по ходатайству медцентра «
ООО «Клиника НМТ» образовано в апреле 2018 года. Директор и единственный учредитель с 2021 года — Татьяна Тищенко. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 113,6 миллиона рублей, чистый убыток — 12,7 миллиона рублей. Тищенко также является директором АНО Медкластер НСО, образованной в феврале 2022 года.
В документе сказано, что обеспечительная мера в виде ареста нежилого помещения общей площадью 2964,5 квадратного метра принимается, чтобы избежать продажи актива на период судебного спора. Однако собственник Станислав Беляев может и дальше владеть зданием, извлекая прибыль от сдачи его в аренду.
Станислав Беляев — индивидуальный предприниматель, преимущественно проживающий в США. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «
Как следует из текста, в судах рассматриваются иск собственника здания к клинике «
— По мнению истца (ООО «Клиника НМТ». — Прим. ред.), непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также привести к причинению значительного ущерба истцу. Данный вывод следует из следующих действия ответчика: 1) индивидуальный предприниматель Беляев
В документе также сказано, что определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмом Арбитражном апелляционном суде города Томска.
На текущий момент в клинике «1+1» остаются опечатанными третий и четвертый этажи, которые охраняют неизвестные люди в гражданской одежде. Первый и второй этажи — стационар и операционный блок — работают в обычном режиме.
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал