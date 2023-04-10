Ищем малый бизнес Новосибирска: как подать заявку на «Народную премию НГС»

В этом году в «Народной премии НГС» новая номинация «Малый бизнес года» — рассказываем, как принять участие.
Впервые в истории премии мы решили дать возможность рассказать о себе самим представителям малого бизнеса: если в других номинациях бизнес предлагают новосибирцы, пользователи услуг, то в этой номинации владельцы компании сами могут заявить о себе.
Если у вас свое семейное дело, вы оказываете услуги или производите какой-либо товар, отправляйте нам свою заявку на сайте премии. Обязательно в комментариях оставьте ссылку на социальные сети, оставьте свой телефон или ссылку на активный профиль в социальных сетях, чтобы мы могли с вами связаться. Таким образом вы получите возможность рассказать о себе всему Новосибирску. О самых интересных проектах мы сделаем публикации на НГС.
Главный критерий — штат от 2 до 15 сотрудников. Кроме того, ваша компания должна быть представлена в Сети, то есть иметь сайт или социальные сети. К заявке нужно прикрепить ссылку на видео с рассказом о себе: голливудские съемки необязательны, подойдет ролик, снятый на телефон. И не забудьте оставить свои контакты для связи.
Сейчас в эту номинацию прислали уже 80 заявок, а общее количество предложенных номинантов достигло 4000.
Вы можете предложить своих кандидатов и в других 10 номинациях:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961)
В 25 кадрах показываем, как прошла презентация «Народной премии НГС».