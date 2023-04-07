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Тема дняКак прошла презентация «Народной премии НГС»
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Как прошла презентация «Народной премии НГС» — разглядываем в 25 кадрах

Присылайте своих номинантов на премию до 7 мая

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В этом году НГС проводит юбилейную — пятую — премию

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6 апреля в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» прошла презентация пятой «Народной премии НГС» — ищите себя на фотографиях.

Гости собрались на презентации в клубе «Ночь»

Гости собрались на презентации в клубе «Ночь»

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На фото — блогер Ольга Платонова

На фото — блогер Ольга Платонова

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До начала презентации гости собрались на небольшом фуршете

До начала презентации гости собрались на небольшом фуршете

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Обычно на презентации собираются владельцы бизнеса, их представители, маркетологи и пиарщики

Обычно на презентации собираются владельцы бизнеса, их представители, маркетологи и пиарщики

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На презентации объявили новые номинации

На презентации объявили новые номинации

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8–9 мая будет сформирован шорт-лист из всех предложенных компаний

8–9 мая будет сформирован шорт-лист из всех предложенных компаний

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Команда НГС, выступающая на презентации. Справа — директор Shkulev Media Holding Виктор Шкулев

Команда НГС, выступающая на презентации. Справа — директор Shkulev Media Holding Виктор Шкулев

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На мероприятии работали видеооператор НГС Антон Дигаев и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков

На мероприятии работали видеооператор НГС Антон Дигаев и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков

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Главный редактор НГС Марина Малкова

Главный редактор НГС Марина Малкова

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С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование

С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование

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Журналисты НГС — Маша Вьюн, Алена Золотухина и Мария Тищенко

Журналисты НГС — Маша Вьюн, Алена Золотухина и Мария Тищенко

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Правила премии прежние: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника

Правила премии прежние: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника

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Новосибирцы могут предложить своих кандидатов в 11 номинациях

Новосибирцы могут предложить своих кандидатов в 11 номинациях

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В этом году объявили сразу несколько новых номинаций

В этом году объявили сразу несколько новых номинаций

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5 июня в Оперном театре пройдет церемония награждения победителей

5 июня в Оперном театре пройдет церемония награждения победителей

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Презентация шла около двух часов

Презентация шла около двух часов

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Креативный продюсер «Народной премии», главный редактор msk1.ru Оксана Маклакова

Креативный продюсер «Народной премии», главный редактор msk1.ru Оксана Маклакова

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Видеопродюсер НГС Анна Богданова

Видеопродюсер НГС Анна Богданова

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Сценарист «Народной премии» Искандер Гусейнов

Сценарист «Народной премии» Искандер Гусейнов

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Заместитель главного редактора НГС Елена Громкова

Заместитель главного редактора НГС Елена Громкова

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Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

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Если вы знаете, какого народного героя предложить для премии, пишите редакции НГС

Если вы знаете, какого народного героя предложить для премии, пишите редакции НГС

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Сейчас бизнес может агитировать своих клиентов выдвигать их на премию

Сейчас бизнес может агитировать своих клиентов выдвигать их на премию

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Ольга Платонова была в качестве народного героя на четвертой премии НГС

Ольга Платонова была в качестве народного героя на четвертой премии НГС

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Все фотографии вы можете скачать в альбоме нашей группы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что своих кандидатов вы можете предложить на сайте, перейдя по этим гиперссылкам:

Ранее мы рассказывали, кто проведет церемонию награждения пятой премии НГС в Новосибирске летом 2023 года.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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