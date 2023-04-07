Как прошла презентация «Народной премии НГС» — разглядываем в 25 кадрах

6 апреля в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» прошла презентация пятой «Народной премии НГС» — ищите себя на фотографиях.
Все фотографии вы можете скачать в альбоме нашей группы в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что своих кандидатов вы можете предложить на сайте, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года»(номинанта предлагаете в этот раз вы, а редакция НГС делает финальный выбор победителя).
Ранее мы рассказывали, кто проведет церемонию награждения пятой премии НГС в Новосибирске летом 2023 года.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961)