Стали известны имена ведущих «Народной премии НГС» в Новосибирске

Пятую «Народную премию НГС» в Новосибирске будут вести Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Церемония награждения состоится 5 июня на сцене оперного театра.
У них уже есть опыт ведения в паре подобной церемонии награждения в Екатеринбурге — для наших коллег из E1.RU. Такой дуэт очень понравился и запомнился зрителям. Андрей Малахов — ведущий самых народных телепроектов страны. Екатерина Варнава — очаровательная соведущая, которая добавит юмора в церемонию награждения.
Напомним, что Андрей Малахов уже вел премию именно в Новосибирске в прошлом году в паре с певицей Пелагеей.
— Для меня как для журналиста важно, что победителей премии среди компаний выбирают именно жители города, потому что действительно можно посмотреть на тех, кому народ выражает свою любовь, — рассказывал журналисту НГС Андрей Малахов.
Своего номинанта вы можете предложить до 7 мая включительно, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года» (номинанта предлагаете в этот раз вы, а редакция НГС делает финальный выбор победителя).
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961)
Ранее мы рассказывали о том, что НГС ищет героя из Новосибирска для пятой «Народной премии». Присылайте нам свои истории.