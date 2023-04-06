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Стали известны имена ведущих «Народной премии НГС» в Новосибирске

На церемонии награждения победители премии получат свои награды

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Екатерина Варнава и Андрей Малахов на церемонии награждения премии в екатеринбургском киноконцертном зале «Космос»

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Пятую «Народную премию НГС» в Новосибирске будут вести Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Церемония награждения состоится 5 июня на сцене оперного театра.

У них уже есть опыт ведения в паре подобной церемонии награждения в Екатеринбурге — для наших коллег из E1.RU. Такой дуэт очень понравился и запомнился зрителям. Андрей Малахов — ведущий самых народных телепроектов страны. Екатерина Варнава — очаровательная соведущая, которая добавит юмора в церемонию награждения.

Напомним, что Андрей Малахов уже вел премию именно в Новосибирске в прошлом году в паре с певицей Пелагеей.

— Для меня как для журналиста важно, что победителей премии среди компаний выбирают именно жители города, потому что действительно можно посмотреть на тех, кому народ выражает свою любовь, — рассказывал журналисту НГС Андрей Малахов.

Своего номинанта вы можете предложить до 7 мая включительно, перейдя по этим гиперссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, что НГС ищет героя из Новосибирска для пятой «Народной премии». Присылайте нам свои истории.

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