Стали известны имена ведущих «Народной премии НГС» в Новосибирске

Пятую «Народную премию НГС» в Новосибирске будут вести Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Церемония награждения состоится 5 июня на сцене оперного театра.



У них уже есть опыт ведения в паре подобной церемонии награждения в Екатеринбурге — для наших коллег из E1.RU. Такой дуэт очень понравился и запомнился зрителям. Андрей Малахов — ведущий самых народных телепроектов страны. Екатерина Варнава — очаровательная соведущая, которая добавит юмора в церемонию награждения.