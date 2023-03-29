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Народная премия НГС

НГС ищет героя из Новосибирска для пятой Народной премии. Присылайте нам свои истории

Свяжитесь с нами, если вы помогаете городу, жителям, создаете что-то прекрасное или знаете таких людей

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Присылайте контакты героев из Новосибирска нам

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Дорогие читатели, мы ищем героя Новосибирска для пятой Народной премии НГС. Присылайте нам имена тех, кто создает что-то прекрасное для города или помогает людям. Нам нужны необычные истории жителей.

В этом году мы проводим пятую Народную премию НГС. И поняли, что Новосибирску нужен герой, а предложить его можете вы. Мы ищем сибиряков, которые создают что-то хорошее для города, может быть, помогают людям или же стали лицом города. Ищем необычные истории о жизни новосибирцев.

Вспомните своих друзей, знакомых или кого-то, о ком слышали много хорошего и чья история уникальна, кто каждый день делает город лучше. А может быть, вы сами народный герой?

Присылайте нам краткое описание истории кандидата, его имя, фамилию и контакты для связи. Если считаете, что вы достойны стать народным героем, то отправляйте свои контакты.

Мы изучим все анкеты и выберем того, кто выйдет на сцену на финальной церемонии, будет гордо нести звание народного любимца и станет героем нашей публикации.

О том, как прошла Народная премия НГС в прошлом году, — читайте в материале.

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