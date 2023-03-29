НГС ищет героя из Новосибирска для пятой Народной премии. Присылайте нам свои истории

Дорогие читатели, мы ищем героя Новосибирска для пятой Народной премии НГС. Присылайте нам имена тех, кто создает что-то прекрасное для города или помогает людям. Нам нужны необычные истории жителей.
В этом году мы проводим пятую Народную премию НГС. И поняли, что Новосибирску нужен герой, а предложить его можете вы. Мы ищем сибиряков, которые создают что-то хорошее для города, может быть, помогают людям или же стали лицом города. Ищем необычные истории о жизни новосибирцев.
Вспомните своих друзей, знакомых или кого-то, о ком слышали много хорошего и чья история уникальна, кто каждый день делает город лучше. А может быть, вы сами народный герой?
Присылайте нам краткое описание истории кандидата, его имя, фамилию и контакты для связи. Если считаете, что вы достойны стать народным героем, то отправляйте свои контакты.
Мы изучим все анкеты и выберем того, кто выйдет на сцену на финальной церемонии, будет гордо нести звание народного любимца и станет героем нашей публикации.
О том, как прошла Народная премия НГС в прошлом году, — читайте в материале.