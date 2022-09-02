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Как прошла «Народная премия НГС»? Показываем самое интересное в 3-минутном видео

Вспоминаем самые яркие моменты прошедшей премии

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Церемония награждения победителей прошла в Оперном театре 25 августа

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На прошлой неделе в Новосибирске состоялась церемония награждения «Народной премии НГС».

25 августа со сцены Оперного театра мы наградили лучшие компании города. Всего было 10 победителей в разных номинациях, которых выбирали горожане, 2 спецноминации от правительства и 1 номинация от редакции НГС («Бизнес года»).

Мы вели трансляцию премии на нашем сайте и ютьюб-канале. Если вы пропустили, можете посмотреть небольшой фильм с «Премии», который мы подготовили.

Здесь мы рассказали, какие компании победили в «Народной премии». А до этого показывали 20 самых ярких образов сибирячек, пришедших на четвертую «Народную премию НГС» в Новосибирске.

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Андрей МалаховНОВАТНаграждение
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