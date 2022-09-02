Как прошла «Народная премия НГС»? Показываем самое интересное в
3-минутном видео
Вспоминаем самые яркие моменты прошедшей премии
На прошлой неделе в Новосибирске состоялась церемония награждения «Народной премии НГС».
25 августа со сцены Оперного театра мы наградили лучшие компании города. Всего было 10 победителей в разных номинациях, которых выбирали горожане, 2 спецноминации от правительства и 1 номинация от редакции НГС («Бизнес года»).
Мы вели трансляцию премии на нашем сайте и ютьюб-канале. Если вы пропустили, можете посмотреть небольшой фильм с «Премии», который мы подготовили.
Здесь мы рассказали, какие компании победили в «Народной премии». А до этого показывали 20 самых ярких образов сибирячек, пришедших на четвертую «Народную премию НГС» в Новосибирске.