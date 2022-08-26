Стильные красавицы: разглядываем 20 фотографий с самыми яркими образами «Народной премии НГС»
В нашей подборке снимки девушек с ковровой дорожки и фотозон
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25 августа прошел финал четвертой «Народной премии НГС». С каждым годом на церемонию награждения гости продумывают более красивые и оригинальные наряды и тщательно готовятся к событию. Показываем вам 20 самых ярких образов.
В ближайшее время мы выложим все фотографии с премии в альбомы в нашей группе «ВКонтакте» и напишем об этом новость. Следите за сайтом! А итоговый репортаж о церемонии награждения четвертой «Народной премии НГС» в Новосибирске вы можете прочитать здесь.