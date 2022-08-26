СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 59.77
eur 59.60
Тема дняАфиша на выходные
Все новости
Все новости
Народная премия НГСФоторепортаж

Стильные красавицы: разглядываем 20 фотографий с самыми яркими образами «Народной премии НГС»

В нашей подборке снимки девушек с ковровой дорожки и фотозон

355

Девушки старались сделать свои наряды запоминающимися. Это блогер и ведущая Виктория Локтина

Поделиться

25 августа прошел финал четвертой «Народной премии НГС». С каждым годом на церемонию награждения гости продумывают более красивые и оригинальные наряды и тщательно готовятся к событию. Показываем вам 20 самых ярких образов.

Конечно, на премии были красивые не только женщины, но и мужчины, но наша подборка посвящена первым

Конечно, на премии были красивые не только женщины, но и мужчины, но наша подборка посвящена первым

Поделиться

Сначала гости приходили на синюю ковровую дорожку перед входом в Оперный театр. Это блогер <a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2021/06/07/69955898/" class="_" target="_blank">Василина Катаева</a>

Сначала гости приходили на синюю ковровую дорожку перед входом в Оперный театр. Это блогер Василина Катаева

Поделиться

Цветовые решения для своих нарядов девушки выбирали разные, например, цвет 2022 года, по версии Panton, — сиреневый. На фото — блогер Ксения Каманова

Цветовые решения для своих нарядов девушки выбирали разные, например, цвет 2022 года, по версии Panton, — сиреневый. На фото — блогер Ксения Каманова

Поделиться

Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова и президент корпорации Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв

Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова и президент корпорации Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв

Поделиться

Внутри Оперного театра тоже были организованы фотозоны

Внутри Оперного театра тоже были организованы фотозоны

Поделиться

Образы наших зрительниц были продуманы

Образы наших зрительниц были продуманы

Поделиться

Марина Трубицына, или блогер Марипуля (справа), со своей подругой

Марина Трубицына, или блогер Марипуля (справа), со своей подругой

Поделиться

Всего на премию собралось около 1500 гостей

Всего на премию собралось около 1500 гостей

Поделиться

Заместитель главного редактора НГС Елена Громкова

Заместитель главного редактора НГС Елена Громкова

Поделиться

Создатель бренда косметики и сети салонов красоты SHIK Наталья Шик, которая получила награду в номинации «Сделано в Сибири»

Создатель бренда косметики и сети салонов красоты SHIK Наталья Шик, которая получила награду в номинации «Сделано в Сибири»

Поделиться

Журналист НГС Ксения Лысенко

Журналист НГС Ксения Лысенко

Поделиться

Эпатажная Ольга Платонова, которая приехала в НОВАТ <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/08/25/71599622/" class="_" target="_blank">на верблюде</a>

Эпатажная Ольга Платонова, которая приехала в НОВАТ на верблюде

Поделиться

Юрист Анастасия Борисова

Юрист Анастасия Борисова

Поделиться

Девушки на фото предпочли наряды в темных оттенках

Девушки на фото предпочли наряды в темных оттенках

Поделиться

Журналист НГС Алена Золотухина (слева) со своей подругой Ксенией Кутузовой

Журналист НГС Алена Золотухина (слева) со своей подругой Ксенией Кутузовой

Поделиться

Журналист НГС Мария Тищенко

Журналист НГС Мария Тищенко

Поделиться

Девушки, участвующие в организации премии

Девушки, участвующие в организации премии

Поделиться

Многие девушки выбирали красные, розовые и оранжевые оттенки для своих образов

Многие девушки выбирали красные, розовые и оранжевые оттенки для своих образов

Поделиться

Церемония награждения продолжалась около 3 часов

Церемония награждения продолжалась около 3 часов

Поделиться

В ближайшее время мы выложим все фотографии с премии в альбомы в нашей группе «ВКонтакте» и напишем об этом новость. Следите за сайтом! А итоговый репортаж о церемонии награждения четвертой «Народной премии НГС» в Новосибирске вы можете прочитать здесь.

По теме

Народная премия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2