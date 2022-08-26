Новосибирцы отдали более 112 тысяч голосов за любимые компании города
Это больше, чем на прошлой премии, в два раза
Новосибирцы отдали более 112 тысяч голосов за любимые компании города на «Народной премии НГС».
На этапе выдвижения было более 36 тысяч заявок, которые затрагивали 600 компаний, — из них мы сформировали шорт-лист с 100 лучшими.
Голосование проходило с 1 по 24 августа. Всего новосибирцы отдали за любимые компании
Самыми активными были следующие номинации — «Медицинский центр года», «Доставка года» и «Бар и ресторан года».
Напомним, что победу одержали следующие компании:
- «Бар и ресторан года» — SABAI BAR;
- «Кофейня и кондитерская года» — семейная кондитерская BISCUIT HOUSE;
- «Спортивный центр года» — клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;
- «Медицинский центр года» — клиника «Евромед»;
- «Жилой комплекс года» — микрорайон Европейский Берег;
- «База отдыха года» — «Мира Термы»;
- «Детский центр года» — сеть семейных активити-парков «РИО kids»;
- «Цветочный салон года» — цветочная база «БукетОпт»;
- «Доставка года» — «Самокат»;
- «Сделано в Сибири» — бренд декоративной и уходовой косметики SHIK.
Ранее мы рассказывали, что происходило