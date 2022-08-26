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Новосибирцы отдали более 112 тысяч голосов за любимые компании города

Это больше, чем на прошлой премии, в два раза

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Из 100 лучших компаний новосибирцы выбрали только 10

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Новосибирцы отдали более 112 тысяч голосов за любимые компании города на «Народной премии НГС».

На этапе выдвижения было более 36 тысяч заявок, которые затрагивали 600 компаний, — из них мы сформировали шорт-лист с 100 лучшими.


Голосование проходило с 1 по 24 августа. Всего новосибирцы отдали за любимые компании 112 905 голосов. Для сравнения: в 2021 году было 58 756.

Самыми активными были следующие номинации — «Медицинский центр года», «Доставка года» и «Бар и ресторан года».

Напомним, что победу одержали следующие компании:

Ранее мы рассказывали, что происходило 25 августа 2022 года в оперном театре, куда съехались Андрей Малахов, Пелагея и еще 1500 человек.

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