«Ей так понравилась квартира, что мне пришлось сделать предложение!»: новосибирец женился на своем риелторе
10 ярких историй о жилых комплексах в Новосибирске: здесь живут известные люди и встречают любовь
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС». Сегодня это представители номинации «Жилой комплекс года». Новосибирские заведения поделились интересными историями, которые произошли с их клиентами.
По данным 2ГИС, в Новосибирске 582 новостройки. Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Жилой комплекс «КрымSKY». Голосуйте!
— В нашем жилом комплексе поселилась Людмила. Она очень любила сидеть на балконе и любоваться закатом, попивая свой крепкий кофе. В соседнем от нее доме проживал одинокий Николай, который как-то в один из июльских вечеров заметил Людмилу. Она ему очень понравилась, и он периодически начал выходить на балкон, чтобы встретить ее глазами.
Так месяц влюбленный Николай выходил на балкон с Людмилой в одно и то же время и пытался вычислить, где она живет. Этаж он знал, осталось выяснить квартиру. Да и смелости Николаю не хватало, чтобы начать ухаживать за дамой.
В один из сентябрьских дней он всё же набрался смелости и решил поухаживать — пока тайно. Перед этим он несколько раз встречал ее в магазине и на общих праздниках во дворе. Через консьержей он узнал имя девушки, начал оставлять цветы, подарки и записки с признанием в любви, но девушка не отвечала взаимностью. Весь ЖК наблюдал за безответной любовью Николая.
В октябре он решился пригласить ее на встречу, попросил соседей и друзей поучаствовать в этом. Купил розы и шары в виде сердца, и когда она шла с автобусной остановки домой, каждый прохожий подходил и дарил ей шарик и розу. Возле подъезда ее ждал Николай. Людмила, конечно, догадывалась, кто за ней ухаживал, и согласилась на свидание с Николаем. Через полгода встреч ребята поженились. Сейчас это дружная и любящая семья, которая воспитывает 2 детей, — рассказали в ГК SKY GROUP.
ГК SKY GROUP начала формироваться с 2005 года и свою нынешнюю структуру обрела с 2012 года. ЖК «КрымSKY» строится на улице Пархоменко в Ленинском районе c 2011 года. Он сочетает в себе как социальное жилье по недорогой цене с отделкой квартир под ключ, так и жилье комфорт-класса с улучшенной планировкой с применением новых технологий в строительстве.
Также под руководством президента группы компаний Владимира Литвинова построен жилой квартал «Тихие Зори» в Кировском районе Новосибирска. В 2017 году завершилось строительство второго этапа ЖК «ЧеховSKY», для которого расселяли и сносили ветхие дома. На сегодня расселено 4500 квадратных метров ветхого и аварийного жилья по улице Коминтерна в Дзержинском районе города Новосибирска.
Жилой комплекс «Матрешкин двор». Голосуйте!
— Пару лет назад к нам обратилась покупательница Елена, чтобы приобрести квартиру для своей мамы. Мама проживала в Новосибирской области, а Елена — на Затулинке.
При выборе квартир менеджер по продажам вжился в семейную историю покупательницы. Дом, в котором проживала мама Елены, построил еще ее отец, и продавать дом не хотели. Ипотеки покупательница опасалась, при этом был достаточно большой первоначальный взнос.
Благодаря индивидуальному подходу и погружению в смысл покупки было принято новое решение. Ипотечная ставка была рекордно низкой, и Елена легко смогла приобрести себе 3-комнатную квартиру в строящемся доме в ЖК «Матрешкин двор»: мама переехала в квартиру на Затулинке, а дом в области используется как дача, — описал застройщик.
Строительная компания «ВИРА-Строй» работает на рынке с 2011 года. С момента основания застройщик построил более 540 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, обеспечив жильем уже 12,5 тысячи семей.
В 2013 году «ВИРА-Строй» пришла на новую площадку на улице Петухова и начала строительство ЖК «Матрешкин двор». За 9 лет на земельном участке площадью более 20 гектаров возвели 8 жилых кварталов, построили 2 детских сада и школу.
Жилой комплекс «Кольца». Голосуйте!
— В нашем микрорайоне однажды произошла трогательная история. На просмотр квартиры одновременно пришли молодой человек и девушка. Менеджер устроил им совместный просмотр, потому что каждый из них искал однокомнатную квартиру. Буквально у нас на глазах они познакомились, и, наверное, это была любовь с первого взгляда. В итоге они купили две однокомнатные квартиры, а через полгода тот же самый менеджер продавал им двухкомнатную квартиру, — поделились в компании «Новосибирский квартал».
«Новосибирский квартал» основан в 2008 году. История компании начинается с успехов барнаульской компании «Жилищная инициатива», которая на протяжении последних лет является ведущей строительной компанией в Барнауле. В апреле 1998 года ее основал Юрий Гатилов, сегодня он гендиректор и компании «Новосибирский квартал».
«Новосибирский квартал» построил микрорайон Краснообский — это 7 жилых домов, гаражный комплекс и объекты социального назначения в посёлке Краснообск. Жилой комплекс «Кольца» — продолжение проекта «Краснообский». Концепция третьего кольца реализована в виде большой аллеи вокруг жилого комплекса. Здесь будут беговая, лыже-роллерная, велосипедная дорожки, прогулочная зона для мам с колясками.
Жилой комплекс «Цивилизация». Голосуйте!
— «Цивилизация» — это жилой комплекс, выросший на месте пустыря на пересечении улиц Объединения и Богдана Хмельницкого. Он по-настоящему преобразил большой участок Калининского района.
Попасть на территорию можно только через главный вход у ограждения по ключу собственника. Бесплатный наземный паркинг расположен с внешней стороны двора.
Панорамные окна и французские балконы создают особую атмосферу в квартире, наполняя жилище светом и воздухом.
Первый дом жилого комплекса сдан, сдача второго дома запланирована на IV квартал 2023 года. Застройщик прислушался к пожеланиям жильцов и включил их в проект благоустройства второго дома, например, запланированы площадка для выгула и дрессировки собак, всесезонный теннисный стол, велопарковки, — описали свой проект в «Сибирь Девелопмент».
«Цивилизация» — проект бренда «Сибирь Девелопмент» (застройщик ООО «СД Строй»).
Жилой район Светлый. Голосуйте!
— Я в корень городской: почти всю свою сознательную жизнь провел в центре Новосибирска и прогулки по вечернему центру вспоминаю с теплом до сих пор, так как однажды всё перевернулось с ног на голову.
Родом я из тех мест, где говорят: «Я в город», когда поехали в магазин за покупками, и все свои школьные годы провел в глуши Новосибирской области. А тут всё по классике: сельская школа, огород, летом — речка, зимой — зима и полное отсутствие перспектив. В середине нулевых отдаленные от города районы не сильно славились какой-то инфраструктурой, тем более перспективами. И чем старше я становился, тем больше я понимал, что нужно уезжать.
Уже в студенчестве я покинул родные, но чуждые мне места и начал обосновываться в городе. С огромным рвением я наверстывал упущенные тусовки и городские развлечения так, что через год был отчислен — город повлиял на меня не лучшим образом. Конечно, приходилось много работать, чтобы оплатить учебу, а за юными сотрудниками без образования и опыта очередь была только в военкомат.
Попробовать себя пришлось много где: начиная от официанта и заканчивая оператором на заводе. Вскоре я понял, что нужно браться за ум и получать профессию. Спустя несколько лет упорных трудов я стал востребованным специалистом и ощущал себя уверенно. Работать приходилось много, тусовки и развлечения стали уходить на второй план, а позже от них пришлось полностью отказаться в пользу карьеры и семьи.
Со своей будущей супругой мы познакомились на работе и уже через месяц начали жить вместе. Она часто рассказывала мне о своей любви к садоводству и возделыванию земли. Я же был из тех, кто лучше купит морковь в магазине, чем будет тратить время на ее взращивание.
И вот в один из вечеров зашел разговор о своей квартире. Бюджет на тот момент позволял нам переехать лишь в студию: либо это окраина города, а то и вовсе загород. А от одной этой мысли мне становилось не по себе: «Загородом мы жить не будем — и точка», — возражал я. Мне было страшно покинуть городской комфорт, переехать в село, этот как лишиться крупного состояния и начать с полного нуля — такие ощущения были у меня на тот момент.
Но дар убеждения моей супруги был сильней моего возражения, и вскоре мы поехали на первую экскурсию в один из поселков. Ужас и разочарование. Мое возражение только крепчало. Следующий микрорайон, за ним еще один — всё не то. Дело шло к осени, и мы были настроены встретить Новый год в новой квартире, а ведь еще и ремонт…
И вот едем на очередную экскурсию. В Светлом мы были когда-то. Я вспоминаю, первые мысли тогда: «Тут же ничего нет вообще: пустое поле и парочка домов — жуть». Именно с таким настроем мы и поехали. На этот раз наш выбор пал на таунхаус: дом с участком, навесом под автомобиль, которого у нас тогда еще не было, и самое главное, что все коммуникации были как в квартире городской, а газовое отопление меня не пугало, даже наоборот. Цена на нашу квартиру оказалась более чем приемлемой, и мы решили брать!
Сделка прошла быстро и без особых проблем. И вот мы стоим в абсолютно пустой двухуровневой квартире без ремонта, зато счастливые. Я как раз уволился с работы и перешел на удаленку. Ремонт решил делать сам. Никогда не забуду те ощущения. Шла зима, метель, в соседних домах пусто, соседи еще не заехали — и я наедине со шпателем смотрю видео «Как правильно штукатурить стены». Сомнения в нашем выборе у меня всё еще присутствовали, а порой это была и вовсе тоска. Так просто уже нельзя было выйти из дома и погулять по городу, сходить в ТЦ и так далее.
Ближе к весне я почти закончил ремонт — и можно было наслаждаться результатом и не только. Мы начали знакомиться с соседями и гулять по нашему району. Удивлению не было предела. «Как же тут красиво и спокойно», — думали мы. А городская суета, которую я так не хотел отпускать, оказалась мне чуждой. Теперь, приезжая в город по каким-то делам, мне вскоре хотелось вернуться домой, где тишина и покой.
Первое лето загородом мне казалось чудесным, кругом леса и поля, всё цветет. Самое главное, что от того представления о загородной жизни не осталось и следа. Но не всё было так гладко. Пока я осваивал мастерство штукатура-моляра, работа удаленная закончилась, а с поиском новой были большие проблемы: что-то было сильно далеко от дома, где-то меня просто не брали. Почти всё лето я ездил по собеседованиям — всё безуспешно. Чтобы не слыть совсем бездельником, я брал небольшие подработки, чтобы как-то приносить деньги в семью. Работала только супруга.
Уже перед Новым годом я познакомился с основателем жилого района Светлый Светозаром Павловичем Дарневым: мы очень долго беседовали, я рассказал свои впечатления о районе, и немного позже он пригласил меня в команду разработчиков. И тут я понял, что назад пути у меня нет: «Прекрасно, теперь я не только живу загородом, я тут еще и работаю», — иронизировал я. Так началась новая жизнь.
За годы работы в Светлом то зерно, которое посеял основатель, крепко проросло у меня в голове. Это простые истины: не бросать мусор мимо урны, любить свой дом, дорожить семьей, заботиться об окружающей среде. Эту идею переняли многие жители. Стыдно вспоминать, что когда-то я мог позволить себе бросить мусор мимо урны. Получается, я изменился благодаря Светлому.
Менее чем за 10 лет здесь нашли свой дом более чем 8 тысяч жителей, построена муниципальная школа, детские сады, и всё это — в чистом поле. Первые жители переезжали сюда на чистом доверии, что когда-то тут будет всё то, что есть сейчас.
Среди жильцов Светлого много замечательных и выдающихся жителей! Например, Татьяна Пантюлина, чемпион Европы, СССР, Венгрии — лучший игрок по водному поло. Мария Гавриленко, которой в этом году исполнилось 98 лет, — вдова ветерана Великой Отечественной войны и труженица тыла. С 17 лет Мария Гавриловна работала на заводе, где шили чехлы для самолетов. И всю жизнь своим трудом демонстрировала несгибаемую стойкость и несокрушимость духа. И на этом список не заканчивается.
Район продолжает расти, и здесь строятся и развиваются новые микрорайоны: «Французский квартал», «Жилой квартал «Ясный»», «Тихий дворик». В ближайшей перспективе это 30 тысяч жителей, — рассказал представитель компании.
Микрорайон Весенний. Голосуйте!
— У нас живут очень творческие жители. Есть даже два собственных вокальных коллектива: «Зоренька» и «Дарьюшка». Поют там люди весьма почтенного возраста. Они познакомились все именно в микрорайоне, сами объединились, сами репетируют, договариваются выступать, поют для своих соседей. Управляющая компания на месте их выступлений организовала лавочки и розетки. И конечно, эти коллективы — звезды местных праздников.
Также у нас много рукодельниц. Для демонстрации их талантов мы проводим выставки, ярмарки. Дети Весеннего тоже очень активные и инициативные жители — сейчас мы проводим летний конкурс рисунка. Победителей выбирать будут сами жители, а призы предоставит УК.
А история компании «Первый строительный фонд» началась в 1998 году. За время своей работы мы построили около 1 миллиона квадратных метров жилья, 2 школы и 12 детских садов в Новосибирске и НСО.
Микрорайон Весенний — самый крупный проект «Первого строительного фонд». Его строительство стартовало в 2006 году. За эти годы построено больше 30 жилых домов, школа, два детских сада. Отдельного внимания заслуживают детские площадки Весеннего: там есть горки, батуты, качели-гамаки, целые игровые корабли, — описали в строительной компании.
Экоквартал Flora&Fauna. Голосуйте!
— ООО «Сибирские Жилые Кварталы» — застройщик и девелопер экоквартала Flora&Fauna. Строительство мы начали в 2014 году. Основатель и собственник компании Павел Шутов — бывший собственник компании «Инмарко». Идею создания экоквартала он привез из Европы. Однажды, катаясь на велосипеде, он заехал в район Штралау — живописное место в восточном районе Берлина, построенное по принципу нового урбанизма. Этот же принцип реализуется и у нас, когда жилые дома переменной этажности органично вписываются в окружающий ландшафт, когда предпочтение отдается пешеходам и велосипедистам, а движение автомобилей на территории не предусмотрено.
Экоквартал располагается на Дачном шоссе в районе «Обкомовских дач». Он включает в себя 13 жилых домов, закрытую охраняемую территорию, 6 гектаров прогулочных и парковых зон, собственную набережную с променадом, кафе, магазин и фитнес-центр.
На данный момент сдано 6 очередей, в них уже живут люди.
Архитектурная концепция разработана немецким бюро Koschani+Zimmer Architekten, реализуя европейский стиль жизни и концепцию гармоничного сочетания зданий с природой, сохранения целостности и экологии соснового бора. Внутри экоквартала расположены дома из темного кирпича, которые как бы растворяются среди вековых сосен. Дома на береговой линии, наоборот, из белого кирпича, что символизирует цвет песка на пляже, — отметили в компании.
Жилой микрорайон Чистая Слобода. Голосуйте!
— У нас очень благодарные жители! Самые творческие пишут и присылают стихи о нашем микрорайоне. Некоторые удается публиковать в районной газете.
Очень мило и по-домашнему благодарят менеджеров офиса новоселья — это специалисты, которые вручают ключи и проходят с новоселами весь путь по приемке жилья. Так, один из новоселов после переезда поблагодарил сотрудников офиса банкой домашнего компота. А еще часто радуют менеджеров пирожками и выпечкой.
Мы всегда говорим, что в Чистую Слободу переезжают большими семьями. И это действительно так. Как-то раз мы подбирали квартиру для семьи, которая планировала переезд в Новосибирск из соседнего региона. Этот переезд затем вылился в целое переселение: за молодыми подтянулись родители и другие члены семьи. В итоге 4 квартиры в соседних домах у нас купили родственники.
Сейчас в микрорайоне живет 35 000 жителей, среди них — талантливые спортсмены, художники, музыканты, деятели искусств, писатели, заслуженные педагоги. Добиваться успехов в спорте, науке и творчестве ребят учат в школе и детских садах. В этом году выпускник школы № 215 в Чистой Слободе Даниил Суханов представил свой научный проект на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с одноклассниками разработал умные кормушки для птиц на солнечных батареях.
Традиции добрососедства — то, что создает особенную атмосферу в микрорайоне. Новоселы дружат, вместе отмечают праздники, сообща делают свои дома и дворы комфортнее.
Жители одного из домов однажды даже организовали общий праздник к новоселью. Накрыли столы в холлах и поздравляли друг дуга с переездом!
В прошлом году жители нового квартала на Титова на Хеллоуин наряжались и ходили в гости по квартирам, по традиции праздника, за вкусняшками. Соседи восприняли с энтузиазмом, приглашали в гости и тоже наряжались. А на Новый год решили порадовать детей и организовали праздники для ребят во дворе. Пригласили Деда Мороза со Снегурочкой, была программа с песнями, стихами, подарками.
Сообща соседи организуют субботники, водят детей в садики, школы и на дополнительные занятия в кружки. Однажды весь микрорайон помогал спасательному отряду «ЛизаАлерт» в поисках маленького мальчика.
Каждый год проходят и общие праздники для жителей всего микрорайона. Так, в этом году с Днем защиты детей поздравляли воспитанников детских садов аниматоры с увлекательной шоу-программой, мастер-классами и угощениями. Дважды за лето для детей всего микрорайона прошел фестиваль красок Холли.
Застройщик каждый год инвестирует в озеленение микрорайона. Несколько сотен крупномеров — саженцев тополей, рябин, ив — привезли из питомников Новосибирска и высадили прошлой осенью. Не только в новых кварталах, а там, где люди живут уже по 5–10 лет. Жители были очень рады. Многие сами периодически проявляют инициативу и привозят саженцы, управляющая компания помогает высадить и обеспечить уход.
Еще один двор давно мечтал о большой ели, которую можно наряжать всем двором к Новому году, устраивать праздники во дворе. И она у нас появилась! Жителям предложили самим выбрать растение. Прошлой зимой 4-метровая ель стала украшением предновогодних утренников, — подчеркнули в компании.
Город-парк «Ясный берег». Голосуйте!
— Когда мы вспоминали самую интересную историю жителей нашего города-парка, нам было по-настоящему сложно. Сейчас в «Ясном береге» живет более 6500 жителей — и, наверное, почти столько же удивительных историй, где каждая по-своему важная. Наверное, было бы классно поделиться историей о том, как жители сдали почти 100 литров крови на донорской акции или как они поддержали раздельный сбор мусора и в этом году собрали целый 41 килограмм пластиковых крышек и 80 килограммов батареек. А может, рассказать про ежегодные масштабные субботники, благодаря которым все соседние улицы микрорайона становятся чище?
Или про исполнение мечты? Как маленький житель мечтал стать участником трассы «Формулы-1», а мы запустили настоящий гоночный турнир, где наш супергерой не только стал участником, но и выиграл. Может, про любовь? Как часто люди знакомятся в своих микрорайонах? А прямо во время утренней пробки или пробежки в парке? Здесь нам есть чем похвастаться. В общем, выбрать самую-самую интересную историю просто невозможно, каждая из них прекрасная, как и все наши жители.
Строительство микрорайона «Ясный берег» началось в апреле 2014 года на левом берегу реки Оби в районе Димитровского моста. Здесь есть детская гоночная трасса, собственный кинотеатр, каток и даже хоккейная коробка, — ответили в компании.
Микрорайон «Европейский берег». Голосуйте!
— Марина и Валентин встретились в «Европейском береге». Она риелтор, он пришел к ней за помощью — хотел арендовать квартиру. В новом районе на берегу Оби ему понравилось настолько, что решил: лучше куплю здесь квартиру в рассрочку. Марина помогла выбрать объект, оформить документы, а новоселье они встречали уже вместе: «Марине настолько понравилась квартира, что мне пришлось сделать ей предложение», — шутит Валентин.
Ту первую квартиру с видом на набережную Оби Марина и Валентин теперь поменяли на двухуровневую с отдельным входом тоже на «Европейском береге». Они много путешествуют, поэтому видим, настолько продуманная среда для жизни есть в Европе и у нас на районе, — поделились историей в компании «Брусника».
«Брусника» — российская строительная компания, основанная в 2004 году. Строит комфортное и современное городское жилье в крупных городах Сибири, на Урале и в Подмосковье — каждый год по 6000 квартир. Бизнес-идея «Брусники» основана на желании изменить жизнь к лучшему, предлагая демократичное жилье нового качества.
Один из знаковых проектов «Брусники», «Европейский берег», расположен в Новосибирске на берегу реки Обь. Это проект комплексного освоения территории, «Брусника» начала строить его в 2012 году. Сейчас готовы и заселены 28 домов, а до 2035 года их станет 50.
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