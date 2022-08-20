«Ей так понравилась квартира, что мне пришлось сделать предложение!»: новосибирец женился на своем риелторе

И вот в один из вечеров зашел разговор о своей квартире. Бюджет на тот момент позволял нам переехать лишь в студию: либо это окраина города, а то и вовсе загород. А от одной этой мысли мне становилось не по себе: «Загородом мы жить не будем — и точка», — возражал я. Мне было страшно покинуть городской комфорт, переехать в село, этот как лишиться крупного состояния и начать с полного нуля — такие ощущения были у меня на тот момент.



Но дар убеждения моей супруги был сильней моего возражения, и вскоре мы поехали на первую экскурсию в один из поселков. Ужас и разочарование. Мое возражение только крепчало. Следующий микрорайон, за ним еще один — всё не то. Дело шло к осени, и мы были настроены встретить Новый год в новой квартире, а ведь еще и ремонт…

И вот едем на очередную экскурсию. В Светлом мы были когда-то. Я вспоминаю, первые мысли тогда: «Тут же ничего нет вообще: пустое поле и парочка домов — жуть». Именно с таким настроем мы и поехали. На этот раз наш выбор пал на таунхаус: дом с участком, навесом под автомобиль, которого у нас тогда еще не было, и самое главное, что все коммуникации были как в квартире городской, а газовое отопление меня не пугало, даже наоборот. Цена на нашу квартиру оказалась более чем приемлемой, и мы решили брать!

