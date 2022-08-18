Сделано в Сибири: топ-10 компаний из Новосибирска — где купила платье Наталья Орейро и кто делает лучший сыр
Стильная одежда, известная косметика, легендарная минеральная вода — голосуйте за местные продукты
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС». Сегодня это представители номинации «Сделано в Сибири». Новосибирские заведения поделились интересными историями, которые произошли с их клиентами.
Все компании приведены в случайном порядке. Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем.
Фабрика межкомнатных дверей ALBERO. Голосуйте!
— Наши клиенты — это совершенно разные люди: семейные пары, предприниматели, строители и другие. Но все они объединены одной целью — создать уют и побыстрее закончить ремонт. Но, как и в любой деятельности, иногда случаются забавные случаи.
Как-то раз клиент заказал дверь «Версаль». Это классическая модель с багетом для соответствующего роскошного интерьера. И каково было удивление монтажников, когда устанавливать дверь пришлось в дачный домик с далеко не классическим интерьером.
Еще один необычный проект был реализован совсем недавно: межкомнатные двери с алюминиевой кромкой мы установили на корабле. На первый взгляд кажется, что ничего необычного, но толщина стен оказалась не более 2 сантиметров, в то время как дверной короб — 7. Вот это была задача для наших установщиков. Однако опытные специалисты фабрики отлично справились со своей непростой задачей.
Albero — крупная компания, которая профессионально занимается производством и установкой дверей, постсервисным обслуживанием.
Компания «Карачинский источник». Голосуйте!
— Как безошибочно распознать настоящего сибиряка? Он всегда ищет «Карачинскую» в отделе с минеральной водой. В соцсетях много роликов на тему: «Вы приезжаете в Сибирь к родным, а я — попить "Карачинскую"».
Нам в компанию приходит много благодарных отзывов от тех, кто когда-то жил в Сибири, с удовольствием пил нашу минеральную воду, а потом с таким же удовольствием встречает ее на полках магазинов в Москве, Питере, Крыму, Хабаровске, Норильске, Красноярске и в других городах.
У многих «Карачинская» — это воспоминания о детстве, о доме, да и в целом о родном городе. Наши клиенты пишут о том, что всегда приятно видеть на трассе или в городе брендированные фуры, продукцию на прилавках магазинов. И гордость берет за то, что в их родном крае есть такой источник с минеральной водой.
«Карачинский источник» — крупнейшая российская компания-производитель минеральной воды «Карачинская», серии сладких газированных напитков на ее основе и питьевой воды «Ассоль». Качество выпускаемой продукции подтверждено 65 дипломами и 51 медалью престижных российских и международных выставок.
Гордость компании и флагман продаж — минеральная вода «Карачинская» — берет свое начало в Алтайских горах. Вода добывается с глубины 1170 метров и разливается у скважины, что позволяет максимально сохранить все полезные для здоровья минералы и микроэлементы.
Ремесленная сыроварня LaBrie. Голосуйте!
— Однажды наша клиентка — ценительница сыров — сделала презент в виде набора сыров своему доктору, который также сообщил о своей любви к сыру. Мужчина отправился с друзьями на своей машине отдохнуть за город. Всю дорогу его друзья перемигивались и думали всякое: мол, чего это наш чистоплотный доктор ходит в несвежих носках или ботинках или возит что непонятное в багажнике. Два часа терпели, затыкали носы.
Приехали, разобрали сумки, не удержались и высказали ему всё, что думают. Он, рассмеявшись, говорит: «Чего ж вы молчали! Сейчас буду угощать вас этой вкуснятиной». И правда, оторвать от сыров их было невозможно. Съели всё до последней крошки.
Девушке на Новый год подарили сыр — твердый бельпер. В новогодней суете она его потеряла в холодильнике. И забыла о его существовании. Нашелся он лишь к следующему Новому году. Оказался еще более интересным и ярким.
Сыроварне 3 года. До этого сыроделие было моим хобби. Я варила сыр дома в кастрюльке в свободное от работы время. Угощала им своих друзей и знакомых. Сыр всем очень нравился. И в какой-то момент решила сменить профессию и открыть свою сыроварню. Семья поддержала: мама и муж работают вместе со мной.
Три года подряд наш сыр завоевывал призовые места на конкурсе «Лучший сыр России». А в этом году выиграли конкурс «Лучший сыр Сибири». Наша миссия — сделать так, чтобы жители Новосибирска могли есть сыр европейского качества здесь, дома, не выезжая за границу. Иностранцы, живущие в Новосибирске, говорят, что наш сыр действительно похож на европейский, — рассказала создательница сыроварни.
Линия одежды Misha Wear. Голосуйте!
— В Москве после выступления к одному диджею, одетому в наш желтый костюм, подошел Аскольд Запашный и поинтересовался, где такой можно купить. Теперь вот мы хотим отшить и как-то подарить именные костюмы для знаменитых дрессировщиков.
А пока расскажу, почему «Миша». Когда придумывали сам бренд, хотели, чтобы было что-то наше, сибирское. С чем ассоциируется Сибирь? Конечно, с медведями. Вот и решили, что символом будет сибирский мишка — так родилось название и логотип: медведь на фоне восходящего солнца.
Мы пробовали написать название по-русски, но нам это сильно напомнило фильм «Бриллиантовая Рука» с Михал Иванычем и его татуировкой на руке. В итоге остановились на латинице.
Началом нашей работы мы считаем сентябрь 2016 года. Именно тогда мы отшили первые костюмы. Хотя работа началась примерно за год до этого. Мы задумались над созданием комфортной одежды в стиле sport casual для всей семьи. У нас на тот момент уже было двое детей, и мы сами не смогли найти такого предложения на рынке, чтобы можно было одеть одинаково маму, папу и ребенка — так сказать, family look.
Первые заказы были в основном от родственников, друзей и знакомых. Заказывали и на всю семью, и парные костюмы, и индивидуальные. Про нас стали рассказывать и рекомендовать друзьям. Постепенно круг обладателей наших костюмов вышел за рамки наших знакомых и даже за пределы России. Только благодаря рекомендациям в наших сибирских «Мишках» ходят в США, Канаде, Израиле, Германии, Нидерландах, Китае, Латвии. Это только то, что мы знаем.
Наши костюмы оценили известные соотечественники: актриса Мария Шумакова, олимпийские чемпионы Евгений Подгорный и Анна Богалий, серебряный призер Олимпиады в Рио-Де-Жанейро Иван Стретович, четырехкратный призер Олимпийских игр Мария Пасека, — привел примеры основатель линии одежды Misha Wear Максим Коротких.
Продовольственная компания «Продсиб». Голосуйте!
— АО ПК «Продсиб» — самостоятельное оптово-розничное предприятие торговли и производства продуктов питания под собственной маркой. У предприятия есть 25 магазинов, в которых открыты 15 цехов по производству собственной продукции под торговой маркой «ПРОДСИБ». Это тысячи наименований, которые ежемесячно обновляются.
В 14 магазинах сети открыты цеха выпечки хлебобулочных изделий; в 12 — работают цеха горячей еды. В 11 магазинах функционируют мясные цеха. Сырье в них поступает высокого качества, фермерское, — отметили в компании.
Фабрика «Купинское мороженое». Голосуйте!
— Хотим рассказать о мороженом будущего с желе из водорослей — это стартап школьницы из Багана, 17-летней Полины Лаговщиной, которая уже несколько лет занимается разработкой стартапов в сфере кисломолочных продуктов.
Основная идея биопродукта «Альго bubble ice cream» — исключение сахара и его заменителей, добавление натурального желе на основе хлореллы и местных ягод и фруктов. Разрабатывала новинку Полина в течение года в условиях местной исследовательской лаборатории биотехнологий.
Хлорелла как биодобавка будет в мороженом в виде кусочков желе. Выбрана она не случайно: из-за большого содержания витаминов и макроэлементов. Таким образом Полина позаботилась о нашем здоровье.
В компании очень заинтересовались стартапом и обсуждали возможности проведения экспериментов на производстве. Очень приятно, что современная молодежь открыта к новым знаниям, а нашу компанию оценивают и выбирают как перспективную для выпуска оригинальных продуктов. Кто знает, может, именно этот вкус будет следующей креативной новинкой ТМ «Купино».
«Купинское мороженое» — предприятие, известное далеко за пределами Сибирского федерального округа. Это современный завод на базе молочного комбината, который уже более 60 лет работает в городе Купино Новосибирской области.
Высокотехнологичное оборудование из Европы, бережливое производство и оптимизированные процессы — то, что выгодно выделяет фабрику в числе остальных. Она находится в экологически чистом районе и закупает молоко только у местных фермерских хозяйств.
Фабрика регулярно выпускает оригинальные десерты: кедровый пломбир, арахисовый с соленой карамелью, малина и мята, шоколад и апельсин, с вареньем из одуванчиков, с миндальным печеньем, не имеющий аналогов на рынке.
История создания последнего пломбира интересна не менее, чем сам вкус. В ноябре 2019 года компания принимала участие в выставке Peterfood в Санкт-Петербурге. Коллег угостили вареньем из майских одуванчиков. Они решили не вскрывать упаковку, привезти в Новосибирск и отведать редкий вкус уже всем вместе.
Доставка баночки стала приключением: из Питера она приехала на поезде в Москву, потому что в плотном графике коллег была стратегическая сессия. Трансфер Москва — Новосибирск был организован самолетом, но баночка стеклянная и ее нельзя было взять в салон. Совершенно случайно один из коллег купил билет с багажом. Но все налегке и сдавать нечего. Да и сами понимаете: стекло может и не пережить дорогу в багажном отделении...
Дальше всё как в тумане. С собой была магнитная наклейка на морозильный ларь. Везли ее свернутой в рулон в тубусе. Утрамбовали уникальную баночку в тубус и сдали в багаж.
Когда купинцы сидели в салоне, то видели в иллюминатор, как летит наш тубус из рук одного сотрудника аэропорта к другому, как он придавлен другими чемоданами, как он грохается на ленту перед отправкой на борт... Надежда на сохранность теплилась и всем повезло, что баночка доехала в целости и сохранности, а мы теперь получаем удовольствие от оригинального мороженого.
Марка одежды Malina Bonita. Голосуйте!
— Malína Boníta — российский fashion-бренд, который за семь лет своего существования вырос до 17 бутиков по всей России и СНГ, собственного крупного производства и более 500 сотрудников, не считая франшизы. А началось всё в далеком 2015 году в Новосибирске с мечты основательниц создать «то самое идеальное платье». Сегодня тысячи девушек выбирают свое особенное платье именно здесь.
Мы очень много вкладываем в рекламные кампании, чтобы показать наши платья именно так, как их видим мы. И речь не только про деньги: идеи, эмоции, организация, вдохновение. И самое сильное, что мы получаем в ответ — благодарные отзывы клиентов. Наши платья выбирают многие блогеры и селебрити, но самое сильное потрясение было, когда мы увидели сторис от Натальи Орейро. Вы можете себе представить? Кумир нашего детства, ярчайшая звезда, тот самый «Дикий Ангел» держит в руках коробочку от «Малины» и примеряет на себя золотое платье в пол, созданное нами! От волнения дыхание перехватило, это было невероятно приятно и так неожиданно!
В 2017 году бренд Malina Fashion занял первое место в международном конкурсе Geneva Fashion Awards. В октябре 2018 года принял участие в Mercedes-Benz Fashion Week. Успех повторился и в следующем сезоне: в марте 2019 снова состоялся собственный показ Malina Fashion, — отметили в компании.
В июне 2022 года бренд снова устроил собственный показ.
Натуральная косметика LeNel': sdelanovsibiri. Голосуйте!
— Безусловно, перед созданием продукта мы тщательно изучаем его свойства и функциональность. Но прелесть взаимодействия натуральных составляющих и организма человека на
Так, например, одна наша клиентка поделилась своей историей. Однажды она ехала в поезде и решила попить чай: кипяток был уже в стакане. Она начала добавлять варенье, неосторожно махнула рукой и весь кипяток вылился на руку. Рука мгновенно начала гореть, покраснела — ожог. Что делать? Дорога, поезд, вагон. В косметичке были только несколько средств из косметики LeNel’: sdelanovsibiri — гидролат и крем для тела. Недолго думая, она набрызгала на руку гидролат, затем намазала ее кремом. Наверное, подумала: «Хоть какая-то помощь». И каково же было ее удивление…буквально через час от ожога не осталось и следа. Клиентка была в восторге!
А ведь таких случаев много. На основе подобных рассказов нам часто приходится переписывать назначение средств, переделывать этикетки, дополняя их важной информацией и полезными свойствами наших продуктов.
Создатель нашего бренда натуральной косметики LeNel’: sdelanovsibiri — Елена Чернявская — эксперт и автор методики по эко-омоложению, специалист по здоровому образу жизни, основатель Центра здорового фитнеса и красоты LeNel' в Новосибирске.
Вопросами здоровья и красоты Елена задавалась на протяжении всей жизни. Будучи по образованию инженером-технологом пищевых производств, она с юности являлась еще и специалистом по фитнесу — вела оздоровительные фитнес-программы и танцы для детей в спортивной школе, а затем стала кандидатом педагогических наук.
По мере углубления в процессы физиологии человека перед Еленой встал вопрос поиска качественной и натуральной уходовой косметики. После изучения десятков и сотен научных исследований и достижений научно-технического прогресса и под девизом: «Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам», в 2017 году был создан наш бренд. Первыми продуктами стали скрабы для тела.
Сначала разрабатывали и производили для узкого круга — для себя, родственников и друзей. А дальше всё больше и масштабнее — теперь наша косметика пользуется спросом не только у близких людей и жителей нашего города, но и по всему миру.
Мы выпускаем многофункциональные и универсальные средства, которые действуют комплексно и подходят для женщин, мужчин и детей, любых типов кожи и волос. Это позволяет отказаться от кучи ненужных баночек и процедур, сделав выбор в пользу здоровья и экологичного потребления. Люди ценят такой подход и делятся им с другими — более 50% покупателей приходят к нам по рекомендации.
Мы создаем продукты, которых ранее не было на рынке, но в них есть необходимость. К примеру, мы создали единственный в мире дезодорант-антиперспирант натурального происхождения (на него получили патент), который защищает от влажности и запаха и который разрешен беременным и кормящим, подходит и мужчинам, и женщинам, и подросткам, — объясняют в компании.
Производство одежды The basters. Голосуйте!
— Нашему бренду всего лишь два года: мы очень маленькое производство, и я создавала этот бренд без каких-либо знаний или опыта в этой сфере. Бренд назван так, потому что это моя фамилия — мне она всегда казалось крутой.
Я думаю, что мой бренд так стремительно завоевал сердца сибиряков и не только (у нас много постоянных клиентов из Австралии, Канады и США) благодаря идее создания именно яркой одежды.
Мы начали с нескольких женских моделей, которые придумала лично я и несколько лет мечтала воплотить в жизнь, а сейчас у нас есть уже полноценная детская линейка и мужская коллекция. Одежду производим сами: есть свой цех-ателье, не аутсорс. Моей мечтой почему-то всегда было иметь цех со своей атмосферой — я буду покупать швеям печеньки к кофе и украшать гирляндой стену в декабре.
Этим летом мы представили впервые свою одежду офлайн в самом центре города во дворике на Ленина и постарались добавить атмосферы в этом месте своей розовой неоновой вывеской, — рассказала основательница бренда Диана Бастерс.
SHIK. Голосуйте!
— Наталья Шик — известный топ-визажист, основатель косметического бренда SHIK, владелица сети салонов красоты, основоположник brow-направления в бьюти-сфере. Сегодня ее продукцию знает вся Россия — и даже практически весь мир.
Успех Натальи как визажиста и предпринимателя случился в Новосибирске — здесь же сегодня находится главный офис компании SHIK.
При создании компании SHIK Наталья Шик руководствовалась принципом «или качественно, или никак». Сегодня в бренде насчитывается 250 наименований продуктов, облегчающих жизнь визажисту и обычной девушке.
Штат компании SHIK составляет 170 человек. Работать в компании престижно: современный офис в самом центре Новосибирска, молодой коллектив, интересные традиции и креативные задачи. А еще случаются забавные истории. Одной из них Наталья поделилась с нами.
Когда в бренде начиналась продажа кистей, к нам обратилась девушка с жалобой на качество. Мы не понимали, что же произошло, ведь всё было продумано до мелочей: в разработку было вложено много времени и средств, запуск прошел успешно… Оказалось, что девушка дезинфицировала кисти в гласперленовом стерилизаторе, где обычно при температуре до 260 градусов проходят обработку инструменты для маникюра. История забавная, зато сподвигла нас создать специальное средство для деликатного, но эффективного очищения кистей, которым сегодня пользуются тысячи визажистов и просто любителей макияжа, — порадовались в компании.
Ранее мы рассказывали, куда в Новосибирске берут детей, которых выгоняют из садика, где в туалете живет лягушка — 10 историй из жизни детских центров.