Сделано в Сибири: топ-10 компаний из Новосибирска — где купила платье Наталья Орейро и кто делает лучший сыр

— Наши клиенты — это совершенно разные люди: семейные пары, предприниматели, строители и другие. Но все они объединены одной целью — создать уют и побыстрее закончить ремонт. Но, как и в любой деятельности, иногда случаются забавные случаи.

Как-то раз клиент заказал дверь «Версаль». Это классическая модель с багетом для соответствующего роскошного интерьера. И каково было удивление монтажников, когда устанавливать дверь пришлось в дачный домик с далеко не классическим интерьером.

Еще один необычный проект был реализован совсем недавно: межкомнатные двери с алюминиевой кромкой мы установили на корабле. На первый взгляд кажется, что ничего необычного, но толщина стен оказалась не более 2 сантиметров, в то время как дверной короб — 7. Вот это была задача для наших установщиков. Однако опытные специалисты фабрики отлично справились со своей непростой задачей.