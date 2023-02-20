Новые головы «Г****»: как наркорынок Новосибирска изменился после закрытия крупнейшей торговой площадки

В апреле 2022 года стало известно об аресте москвича Дмитрия Павлова — одного из предполагаемых основателей интернет-площадки по продаже наркотиков «Г****». Незадолго до этого маркетплейс прикрыли в рамках совместной операции властей США и Германии. При этом наркобизнес продолжает существовать — освободившееся место заняли новые магазины. Группа исследователей, состоящая из маркетолога Максима Горбунова и экономистов Приянки Гунетиллеке и Артема Курикши, проанализировала интернет-рынок наркотиков и поделились данными с НГС. Изучаем, как изменилась ситуация.
НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.
«Г****» называли крупнейшей нелегальной даркнет-площадкой в мире, хотя основной ее рынок был в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на «Г****» составили не менее 1,23 миллиарда евро. Русскоязычный маркетплейс работал с 2015 года. Кроме наркотиков там продавались и другие запрещенные товары, например, оружие.
Конец «Г****» был резким и стремительным — 5 апреля 2022 года правоохранительным органам США вместе с немецкой полицией удалось отключить немецкие серверы «Г****». Кроме того, спецслужбы конфисковали биткоины на 23 миллиона евро. В тот же день сайт маркетплейса перестал открываться. Позже американские власти назвали имя первого подозреваемого по делу наркоплощадки — им оказался 30-летний Дмитрий Павлов из Череповца.
По версии минюста США, он администрировал серверы «Г****». Сам Павлов заявлял, что его компания лишь предоставляла ресурсы в аренду в качестве посредников и он не знал, что именно находится на серверах. Тем не менее 11 апреля Мещанский районный суд Москвы заключил Павлова под стражу по делу о производстве, сбыте и распространении наркотиков.
Образовавшийся на месте «Г****» вакуум быстро заполнили новые игроки, считает Максим Горбунов. Из них самыми крупными стали четыре маркетплейса: чтобы не нарушать закон, назовем их магазины
При этом ни одной из них не удалось повторить «успеха» «Г****».
Максим Горбунов — маркетолог, интернет-аналитик, исследователь социальных медиа и преподаватель НГУ. Приянка Гунетиллеке и Артем Курикша — экономисты, аспиранты Пенсильванского университета. Гунетиллеке специализируется на эмпирической микроэкономике, в частности, на экономике права. Курикша специализируется на эмпирической микроэкономике и макроэкономике.
Как считали?
Исследователи Максим Горбунов, Приянка Гунетиллеке и Артем Курикша использовали данные, собранные ботами телеграм-канала Dark Metrics с пяти новых маркетплейсов на 17 января
Подробнее о том, как обстояли дела на рынке наркотиков в Новосибирске в 2020–2021 годах, можно почитать здесь.
Основная единица данных, с которой работали исследователи, — позиция на сайте. Это строчка на странице продавца, которая содержит всю информацию о покупке: вид наркотика, вес в граммах, стоимость и примерное расположение. Каждая такая позиция соответствует уже спрятанной закладке, которая лежит где-то в городе.
— Нужно понимать, что наша оценка только приблизительная: на одну позицию на сайте может приходиться несколько закладок одного веса в одном и том же районе. Может быть и обратное: одна и та же закладка в принципе может появиться на нескольких маркетплейсах сразу, — объясняют авторы исследования.
В анализе исследователи не учитывали так называемые предзаказы: это менее частый,но тоже значимый вид торговли на даркнет-площадках. Кроме того, не учитывались предложения, которые показались фиктивными — например, часто продавцам удобнее не удалять позицию, а просто поставить на нее слишком высокую цену.
Что сейчас?
Самым большим маркетплейсом на текущий момент является магазин
Учитывая, что закладки делаются постоянно и редко живут больше двух недель, даже недельный оборот на рынке может быть больше этих цифр. Всего в Новосибирске на площадке магазина
Остальные площадки — магазины
Магазины активно ищут курьеров и публикуют десятки или даже сотни объявлений о работе. Это неспроста — закладчики часто попадаются правоохранителям, и вместо арестованных курьеров магазинам приходится привлекать новых.
По данным авторов исследования, если сложить число всех позиций на всех новых площадках, получаются цифры, схожие с объемом «Г****» в 2021 году.
— Это плохой сигнал — получается, что закрытие «Г****» несильно снизило потребление наркотиков, — уверены авторы исследования.
Кроме того, торговля наркотиками происходит через мессенджеры. При этом распределение долей между наркотикам осталось примерно тем же: самыми популярными веществами остаются мефедрон, гашиш и марихуана. Заметным исключением является кокаин — его представленность в даркнете значительно уменьшилась.
Какие вещества
Самым распространенными наркотиком на рынке остается мефедрон. Это дешевый синтетический наркотик, вызывающий сильную психологическую зависимость. Другим популярным синтетическим наркотиком является альфа-ПВП.
Мы подробно рассказывали об эпидемии потребления мефедрона и ее возможных последствиях здесь.
За ними идут кокаин, героин и марихуана в двух формах: соцветия каннабиса и гашиш. Остальные наркотики, такие, например, как амфетамин, занимают гораздо меньшую долю. Число позиций для кокаина меньше, чем для мефедрона, но суммарная стоимость продаваемого кокаина выше.
— Всё дело в том, что кокаин гораздо дороже всех остальных наркотиков на рынке. Это означает, что, хотя потребление кокаина меньше в весовых единицах, чем потребление мефедрона, продажа кокаина — бизнес с очень большим оборотом, — указано в исследовании. — В целом мы можем заключить, что Новосибирск более или менее похож на другие города России — примерно такое же распределение между наркотиками и весом было задокументировано на «Г****» ранее.
Как фасуют?
Большинство позиций продаются небольшими партиями: до 1 грамма или от 1 до 5 грамм. Мелкий опт (20–50 грамм) встречается значительно реже, как и более крупный вес. Это не удивительно: такие сделки наркодилеры совершают между собой, и они происходят реже.
Наркотики в даркнете продаются с помощью закладок. Продавец упаковывает товар в пакет и закладывает в неприметном месте. Например, закладку можно закопать в землю («прикоп»), примагнитить к какой-то металлической поверхности («магнит») или просто спрятать в неприметном месте («тайник»). Как правило, после перевода платежа продавец скидывает фото места, где оставил закладку.
— Карта закладок в значительной степени отражает социо-экономическую ситуацию в городе. Например, кокаин — очень дорогой наркотик — чаще продается в Ленинском и Центральном районах. Синтетические наркотики можно чаще найти на юге, особенно в Первомайском районе. Плотность закладок в целом больше на севере, — отмечают авторы исследования.
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