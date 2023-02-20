Новые головы «Г****»: как наркорынок Новосибирска изменился после закрытия крупнейшей торговой площадки

НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.



«Г****» называли крупнейшей нелегальной даркнет-площадкой в мире, хотя основной ее рынок был в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на «Г****» составили не менее 1,23 миллиарда евро. Русскоязычный маркетплейс работал с 2015 года. Кроме наркотиков там продавались и другие запрещенные товары, например, оружие.