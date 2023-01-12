«И вот я уже лежу лицом в землю»: монолог 27-летнего спортсмена-наркозакладчика, который хотел открыть свое дело

Меня зовут Иван, и это письмо я написал, сидя в СИЗО, в ожидании рассмотрения моего уголовного дела по «молодежной» статье под номером 228.



Читая статьи подобного рода, первое, что приходит в голову: «Да так ему и надо, этому закладчику-наркоману!» Но жизненные реалии не всегда являются такими однозначными. Не все люди, попавшие в данную профессию, являются заядлыми наркопотребителями. Сам я никогда не являлся сторонником употребления наркотических средств. Много раз слышал о том, что это такое, какие эффекты в себе несет употребление и что такое настоящая зависимость.