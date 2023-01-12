«И вот я уже лежу лицом в землю»: монолог 27-летнего спортсмена-наркозакладчика, который хотел открыть свое дело

Новосибирская область вошла в тройку регионов — лидеров по темпам роста преступлений, связанных с наркотиками. За 11 месяцев 2022 года количество таких правонарушений выросло на 41,6% в сравнении с прошлым годом. Статью 228 УК РФ называют народной. При этом чаще всего попадаются «закладчики» — те, кто прячут свертки с наркотиками в укромных местах. Иногда они даже не успевают заработать, прежде чем оказываются на скамье подсудимых. В такой ситуации оказался и наш герой Иван.
Меня зовут Иван, и это письмо я написал, сидя в СИЗО, в ожидании рассмотрения моего уголовного дела по «молодежной» статье под номером 228.
Читая статьи подобного рода, первое, что приходит в голову: «Да так ему и надо, этому закладчику-наркоману!» Но жизненные реалии не всегда являются такими однозначными. Не все люди, попавшие в данную профессию, являются заядлыми наркопотребителями. Сам я никогда не являлся сторонником употребления наркотических средств. Много раз слышал о том, что это такое, какие эффекты в себе несет употребление и что такое настоящая зависимость.
Хоть я вырос в законопослушной семье, с категорически негативным отношением к запрещенным веществам, общество сумело в полной мере продемонстрировать мне их влияние. Мое мышление и воспитание не позволяло мне самому пристраститься к какой-либо их разновидности и попробовать их в принципе. Однако, к сожалению, наблюдать за подобным приходилось неоднократно. Я знал об этих веществах многое. Как каждое из них меняет сознание, какое воздействие несет на организм и насколько сильную зависимость вызывает. Поэтому из всех зол я выбрал меньшее (как мне тогда казалось) — «травку».
«Почему бы не попробовать взрастить начальный капитал на этом безобидном, "легком" наркотике. Люди не умирают под его воздействием, а только весело смеются и общаются», — думал я.
Тогда мне в голову не приходило, чем это может обернуться. Я был в отчаянии, когда рассматривал этот способ заработка, так как просто устал работать «на дядю» за небольшие деньги. Желание скорее открыть свое дело подтолкнуло меня к этому рискованному шагу. Только сейчас, находясь за решеткой, перед моими глазами открылось огромное количество возможностей заработать те самые деньги законным путем. Поверьте, их очень много.
Можно подумать: любой человек, который решил заниматься «закладками», — неудачник, слабак, «недалекий». Хочу привести в пример свою личность и доказать вам, что любой из нас может попасться на удочку наркоторговцев.
Мне 27 лет, я молодой и развитый в спортивном, интеллектуальном и творческом плане человек. Всю свою жизнь пользовался популярностью у девушек, занимался спортом, занимал призовые места в соревнованиях по троеборью (пауэрлифтинг). Во всех профессиях довольно быстро добивался успехов и не раз занимал руководящие должности на предприятиях. Служил в воздушно-десантных войсках, писал стихи, выступал с ними на поэтических вечерах. И сам по себе я воспитанный и справедливый человек. Читая краткое описание моих характеристик, можно было бы усомниться в правдоподобности написанного, но увы, и такие люди попадаются на закладках. Я есть самый явный тому пример.
Для начала работы курьером мне нужно было внести залог. Уже тогда я продумал всё до мелочей. Какая будет упаковка, в какое время лучше выходить «на дело», как оставить закладки, фотографировать, описать и остаться абсолютно незамеченным. Я продумал всё до мельчайших подробностей, и ни один человек из моего окружения никогда в жизни не подумал бы, чем я мог заниматься. Тогда мне казалось, что раскрыть мою деятельность просто нереально. Но никто не застрахован от случайностей. В моем случае они сыграли ключевую роль в изменении моей судьбы. Небольшая невнимательность, неосторожность — и вот я уже лежу лицом в землю, а в сознании звучит один единственный вопрос: «Зачем я этим занимался?»
Я написал этот короткий рассказ о моей «работе», чтобы молодые ребята поняли, что безнаказанным не останется никто. Как бы хорошо всё ни было придумано и каким бы верным и временным ни казался этот путь. Нельзя ни за что на него ступать!
Хотел предостеречь и остановить в первую очередь тех, кто уже работает подобным образом, и тех, кто хоть на секунду задумывался о том. Сейчас я обращаюсь к вам: ребята, не губите свои судьбы и судьбы других людей! Не думайте о том, что вы самый хитрый и умный, что вас это не коснется. Задумайтесь: разве те годы жизни, которые вы ставите на кон, стоят этих денег?
Раньше, когда меня спрашивали, хочу ли я что-то изменить в своем прошлом, я четко и ясно знал, что таких вещей нет. Но теперь, сидя здесь в ожидании приговора, первый раз в жизни изменил свой ответ.
Если сейчас не остановить эту разрастающуюся эпидемию, то всего через несколько лет ваши дети станут наблюдателями, а может, и соучастниками этих процессов. Кто-то может запросто подсесть на тот или иной вид наркотиков, кто-то так же, как я, решит быстро подзаработать за короткий срок. Кстати, заработать на этом по факту так и не получилось. Залог и заработок, который я старался накопить, после моей поимки так и остался у незаконного «работодателя».
Думайте головой, ищите способы законного заработка, стремитесь к саморазвитию. Если упорства будет достаточно — вы сможете добиться успехов в своих начинаниях, не переступая эту незаконную черту. Всем добра!
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