Запускают по очереди: толпа выстроилась у входа в H&M после начала распродажи в Новосибирске

Сегодня, 23 августа, магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Спустя несколько часов после открытия люди выстроились в очередь около входа в магазин, об этом сообщил в своем телеграм-канале блогер Василий Баранов.



К 16:00 жители города выстроились в очередь у входа в магазин, толпа заполнила первый этаж ТРЦ «Галерея Новосибирск». Как сообщили в торговом центре, около входа в H&M установлены специальные ограничители, которые не позволяют людям зайти без очереди, за порядком следят охранники.