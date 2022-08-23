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Запускают по очереди: толпа выстроилась у входа в H&M после начала распродажи в Новосибирске

Люди заполнили первый этаж ТРЦ «Галерея Новосибирск», за порядком следит охрана

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Очередь из людей растянулась по первому этажу торгового центра

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Сегодня, 23 августа, магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Спустя несколько часов после открытия люди выстроились в очередь около входа в магазин, об этом сообщил в своем телеграм-канале блогер Василий Баранов.

К 16:00 жители города выстроились в очередь у входа в магазин, толпа заполнила первый этаж ТРЦ «Галерея Новосибирск». Как сообщили в торговом центре, около входа в H&M установлены специальные ограничители, которые не позволяют людям зайти без очереди, за порядком следят охранники.

— Один человек выходит из магазина, тогда запускают другого, — сообщили в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Людей внутрь магазина запускают по очереди

Людей внутрь магазина запускают по очереди

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Утром к 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и в примерочные, но в сам магазин пускали всех. Больше всего жителей города собралось в детском отделе на втором этаже. В магазине представили новую коллекцию, также идет распродажа вещей из прошлого сезона. Дата открытия магазина в ТРЦ «Аура» — пока неизвестна.

Компания будет продавать остатки товаров по полной цене. Об этом ранее сообщили в пресс-службе. До этого сообщали, что крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начнет распродажу 1 августа, но магазины в Новосибирске остались закрытыми.

Недавно НГС писал о том, что сеть магазинов одежды ищет нового владельца для бизнеса в России.

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ОчередьРаспродажаHM
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