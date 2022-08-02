Zara темнит: из магазинов в Новосибирске вывезли весь товар — теперь его можно купить на Wildberries

Новосибирские магазины компании Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti и т. д.) закрыли от публики. В конце июля на дверях сменились пломбы, а торговый зал отгородили от галереи непрозрачными экранами.
Изменения в магазинах случились на прошлой неделе. Раньше торговые точки просто стояли закрытыми, но внутри был виден торговый зал с привычно разложенными вещами. Сейчас внутренность магазина отделена от галерей светонепроницаемыми экранами или пленкой. Что происходит внутри — непонятно. В компании свои планы не комментируют. В отделе информации торговых центров говорят, что не знают о планах ритейлера.
Бывший сотрудник магазина Bershka говорит, что, по словам коллег, товар из магазинов начали вывозить еще в июле. А сейчас магазины решили завесить, потому что пустота внутри стала бы очевидной. При этом одежду Inditex, конечно, никто не собирается вывозить обратно из России. Товары всех брендов этой компании сейчас активно представлены на маркетплейсах.
НГС удалось получить несколько фото магазинов бренда Zara так, как они выглядят сейчас. На них можно видеть, что внутри не осталось товаров. На фото видны только пустые вешалки и манекены.
Так, на Wildberries только у бренда Zara сейчас имеется более 5000 предложений, причем 4861 из них — выставлены самой Wildberries. То есть, как можно предположить, маркетплейс выкупил остатки и теперь торгует ими от своего имени. У Pull&Bear более 4200 предложений, у Bershka — свыше 2200 и т. д. И везде ключевым продавцом выступает сам маркетплейс.
В пресс-службе Wildberries получить оперативный комментарий не удалось, но НГС обязательно опубликует его, как только компания сочтет нужным его предоставить.
Таким образом, поклонникам брендов испанской компании, по всей видимости, не стоит ждать распродаж по низким ценам.
В магазинах других брендов в ТРЦ ситуация не изменилась. Там так же висит и лежит одежда, как их оставили в день закрытия. Как показывает пример польской компании LPP (бренды Sinsay, Reserved, Cropp и т. д.), торговые точки можно продать новому владельцу вместе с товарными остатками. Все магазины LLP сейчас работают, они даже не стали менять вывески (хотя формально называются теперь по-другому).
Некоторое оживление заметно было только в магазине H&M, распродажи которого ожидают со дня на день, но когда это случится, пока непонятно.
Тем временем владелец бренда H&M ищет покупателя на свои российские магазины. Одни только складские запасы могут быть оценены более чем в 210 миллионов долларов.