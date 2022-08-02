Zara темнит: из магазинов в Новосибирске вывезли весь товар — теперь его можно купить на Wildberries

Так, на Wildberries только у бренда Zara сейчас имеется более 5000 предложений, причем 4861 из них — выставлены самой Wildberries. То есть, как можно предположить, маркетплейс выкупил остатки и теперь торгует ими от своего имени. У Pull&Bear более 4200 предложений, у Bershka — свыше 2200 и т. д. И везде ключевым продавцом выступает сам маркетплейс.

В пресс-службе Wildberries получить оперативный комментарий не удалось, но НГС обязательно опубликует его, как только компания сочтет нужным его предоставить.