Зубная нить и бесплатные игры: что компании обещают новосибирцам, которые выдвинут их на «Народную премию НГС»
Некоторые бонусы дарят уже сейчас, а некоторые — обещают на этапе голосования
Несмотря на то, что пока в «Народной премии НГС» идет только этап выдвижения претендентов на победу, который зависит от читателей, компании уже пытаются повлиять на выбор новосибирцев. Они активно призывают выдвигать их кандидатуру и обещают за это бонусы, скидки, подарки. Подробности — в нашем материале.
По-прежнему наиболее активно себя ведут медицинские и детские центры, поэтому в том числе за счет их действий в соцсетях и в оффлайне эти номинации лидируют по количеству присланных кандидатов.
— Много лет мы стояли на страже вашего здоровья, и теперь у вас появилась возможность отблагодарить нас. Вы можете предложить нашу сеть клиник «Семейный доктор» в качестве номинанта на премию НГС, — написала клиника у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».
Хозяйка детского центра «Абрикоска» Инна Кузнецова не только призвала выдвинуть ее бизнес на премию, но и интересно описала историю его создания в соцсети «ВКонтакте»:
— Когда-то давно я была професииональным бухгалтером и вела одновременно 5–6 фирм. Но рождение долгожданной принцессы — моей Лики — напрочь снесло голову сумасшедшей маме Инне, и она отдалась волшебству материнства, скупая все развивающие игрушки и пробуя на любимом чаде всевозможные новые обучающие программы и техники. Сама пела, танцевала и играла сказки для доченьки, вживаясь в разные роли. К трём годам решилась к заказу на дом настоящего новогоднего чуда, — описывает она.
Инна Кузнецова дополняет, что после успешно отведенного праздника, к ней посыпались заказы. После она создала агентство праздников, отучилась на ведущую, а потом и открыла свой детский центр, который сейчас развивается.
Не отстают в продвижении и спортивный центры.
— С первых дней своей работы в нашем комплексе проходят тренировочные занятия и официальные спортивные соревнования самого высокого уровня. Наша главная задача создать комфортные условия для занятий спортом. Проголосовать можно по ссылке, — пишет спортивно-оздоровительный комплекс «Армада»
В сообществе бара The Rooks во «ВКонтакте» сообщается, что в этом году от их экосистемы выдвигают бар InCider.
— Это крупнейшая сидрерия за Уралом. Это дегустации, презентации и гастрономические фестивали! Это стильные вечеринки на летней веранде! Это первый в Сибири фестиваль сидра! — перечисляют в посте причины, по которым можно выдвинуть этот бар.
Арена виртуальной реальности WARPOINT тоже призывает свою аудиторию выдвинуть их на премию, но бонусы обещает уже после — на этапе голосования, если они попадут в шорт-лист:
— Для второго этапа голосования мы уже подготовили для вас подарки: 10 тысяч бонусных баллов на игры; подарочные сертификаты; бесплатные игры на VR-аттракционах; скидки и подарки от наших друзей и партнеров.
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).