Зубная нить и бесплатные игры: что компании обещают новосибирцам, которые выдвинут их на «Народную премию НГС»

Несмотря на то, что пока в «Народной премии НГС» идет только этап выдвижения претендентов на победу, который зависит от читателей, компании уже пытаются повлиять на выбор новосибирцев. Они активно призывают выдвигать их кандидатуру и обещают за это бонусы, скидки, подарки. Подробности — в нашем материале.



По-прежнему наиболее активно себя ведут медицинские и детские центры, поэтому в том числе за счет их действий в соцсетях и в оффлайне эти номинации лидируют по количеству присланных кандидатов.