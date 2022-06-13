«Включаю-выключаю VPN по много раз на дню»: как бизнес привыкает жить без запрещенных соцсетей

Для сотен тысяч предпринимателей социальные сети стали мощным инструментом коммуникации с потенциальными и реальными клиентами. Большинство из них могли в принципе не интересоваться «политикой», не быть подписанными ни на какие аккаунты общественно-политического характера. Но общественно-политическая ситуация добралась и до них.



Блокирование «Инстаграма*» само по себе сильно ударило по профессиональным пользователям. Как признает руководитель ресторанной группы Gusi Сергей Цуркан, показатели охватов и просмотров упали в 2–4 раза от прошлых. К тому же компания — владелец сети (также признана в РФ экстремистской) отключила для пользователей из России рекламные инструменты. Так что продвигать свой аккаунт или какие-то конкретные предложения стало значительно сложнее.

