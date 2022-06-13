«Включаю-выключаю VPN по много раз на дню»: как бизнес привыкает жить без запрещенных соцсетей

Волна блокировок VPN-сервисов вновь заставила самые разные бизнесы искать другие способы коммуникации. Пока получается не очень успешно — не заблокированные соцсети не обеспечивают предприятия нужной аудиторией, а существующие подписчики переходить туда не спешат. Владельцы маленьких бизнесов, для которых социальные сети стали одним из основных каналов связи с потенциальными клиентами, рассказали о том, как они пытаются выйти из положения.
Уже вторые выходные миллионы пользователей сети Instagram* (признана в РФ экстремистской) испытывают проблемы с обновлением своей ленты, а самые разные бизнесы регистрируют падение отклика от размещенной в своих официальных аккаунтах информации.
Социальная сеть с картинками изначально создавалась для простого обмена впечатлениями. Однако, приобретя популярность, она стала мощным инструментом как для продвижения товаров и услуг, так и просто для их прямых продаж. Владелец небольшого бизнеса может завести и поддерживать аккаунт бесплатно (если готов вести его сам), размещая там самую разную информацию о своих услугах, товарах, новинках
Для сотен тысяч предпринимателей социальные сети стали мощным инструментом коммуникации с потенциальными и реальными клиентами. Большинство из них могли в принципе не интересоваться «политикой», не быть подписанными ни на какие аккаунты общественно-политического характера. Но общественно-политическая ситуация добралась и до них.
Блокирование «Инстаграма*» само по себе сильно ударило по профессиональным пользователям. Как признает руководитель ресторанной группы Gusi Сергей Цуркан, показатели охватов и просмотров упали в 2–4 раза от прошлых. К тому же компания — владелец сети (также признана в РФ экстремистской) отключила для пользователей из России рекламные инструменты. Так что продвигать свой аккаунт или какие-то конкретные предложения стало значительно сложнее.
Сам Цуркан относится к изменениям философски:
— Есть просто обстоятельства, в которых нам приходится жить и работать.
По словам ресторатора, после блокировки его компания, как и все пользователи, пыталась перетащить подписчиков из заблокированных сетей в разрешенные. Но сделать это удалось лишь частично.
— В ВК количество подписчиков выросло на десятки процентов, но не в разы.
С «Телеграмом» всё обстоит еще сложнее.
— Это же мессенджер, а не социальная сеть. Он не приспособлен для создания сообщества, там сложно наращивать аудиторию.
В сырной лавке Milk&Cheese тоже признают, что лишились одного из каналов общения и взаимодействия со своей целевой аудиторией (не говоря уже о рекламных возможностях), но ищут замену заблокированным площадкам:
— Мы ушли во «ВКонтакте» и «Телеграм», обновляем сайт (делаем его более информативным с возможностью получать обратную связь от клиента). А вне интернета стараемся больше участвовать в различных офлайн-мероприятиях, фестивалях.
Создатель сыроварни LaBrie Людмила Степанова признает, что необходимость использования VPN «не очень удобна и нам, и пользователями», даже когда их никто не блокирует.
Некоторые приложения с включенным VPN не работают, поэтому приходится то включать его, то выключать, что снижает активность пользователей.
— «Инста»* для нас — это основной канал, с помощью которого мы можем рассказать, что и как мы делаем. Для того чтобы добиться сопоставимого охвата при помощи наружной рекламы, нам нужно будет за месяц потратить всю нашу годовую прибыль.
Татьяна (продает через соцсети аксессуары собственного изготовления) говорит, что блокировки лишили ее примерно 30% заработка.
— Посещаемость резко упала. Прежде всего со стороны людей, которые искали такие вещи по запросам. Это злит, конечно, потому что для нужной мне аудитории в «Инсте*» вся эта политика не интересна. А нас просто взяли и наказали «за компанию». Народ вообще не очень понимает, что происходит. Во время последних блокировок мне пришлось перебрать штук пять VPN-сервисов, чтобы получить нормальный доступ к своему аккаунту. Обычный пользователь этого делать не будет, признает девушка.
Специалист по комплексному продвижению проектов, бренд-стратег Сания Шкрабань советует не спешить отказываться от заблокированных сетей, несмотря на все нынешние сложности.
— «Инста*» — это очень хороший качественный продукт. Он позволяет поддерживать постоянную прямую связь как между людьми, так и у бизнесов с потенциальными клиентами. Перевести подписчиков в «ВК» или какую-то другую соцсеть не получится. Люди скорее просто уйдут из соцсетей.
Вместо этого эксперт советует заняться собственным сайтом. Если сделать его ярким, удобным и информативным и потратить хотя бы немного денег на продвижение именно сайта, то довольно быстро на него начнут выходить по запросам в «Яндексе» и «Гугле».
— Не стоит забывать и о практиках тех времен, когда никаких соцсетей еще не было. Где-то могут быть эффективны обычные листовки, где-то — разумная наружная реклама. В любом случае нужно не паниковать, а искать те инструменты, которые остались, — говорит Шкрабань.
Руководитель маркетингового агентства Create Наталья Богатова также считает, что заменить одну сеть другой не получится. Но вот продвигать свой бизнес в альтернативных каналах вполне реально.
— Я бы советовала недорогому массмаркету идти в «Одноклассники», товарам для широкой аудитории — в «ВК» (конечно, продвигать с уклоном в развлечения и игры), более технологичному бизнесу, B2B
Что же касается перспектив аккаунта в заблокированных сетях, то эксперт советует не бросать их, но и не делать на них упор. В полноценный продакшен для «Инстаграма*» я бы сейчас не вкладывалась, говорит Богатова.
Как выяснилось, VNP нужен не только беззаботным пользователям соцсетей, но и солидным бюджетным учреждениям. Они даже закупают его официально.
*Instagram (или «Инстаграм», «Инста») — запрещенная в РФ организация.