Для бердской больницы закупили VPN за полмиллиона — рассказываем, зачем он нужен медучреждениям
Похожие торги нашлись еще для нескольких больниц
На сайте госзакупок завершились торги по аукциону с закупкой услуг по предоставлению канала VPN с доступом в интернет. Заказ разместило «Управление контрактной системы» Новосибирской области.
Стоимость услуги по обеспечению VPN на общую сумму в
В описании контракта указано, что закупаются «услуги по предоставлению доступа к виртуальным частным сетям (VPN)». Цена — разная. Например, позиция «услуга по предоставлению канала с пропускной способностью в 100 Мбит/с» в количестве шести условных единиц стоит
— Аукцион среди поставщиков на оказание услуг по подключению канала VPN с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть интернет — ежегодная нормативная процедура. В рамках законодательства РФ, по требованию Министерства цифрового развития, Министерства здравоохранения и ФСБ интернет-канал, обеспечивающий связь в медицинском учреждении, должен быть защищенным, а информация по нему передаваться в зашифрованном виде. Это обусловлено тем, что информация, передаваемая в Медицинскую информационную систему, относится к врачебной тайне и содержит персональные данные, разглашение которых преследуется законом, — прокомментировал пресс-секретарь Бердской городской центральной больницы Аркадий Ефимович.
В системе «Контур.Закупки» и на официальном сайте госзакупок корреспондент НГС обнаружил еще три подобные закупки VPN: Венгеровская центральная районная больница закупила выход в интернет через VPN на 264 тысячи 127 рублей 50 копеек (аукцион уже тоже состоялся), Новосибирская гинекологическая больница
В начале июня НГС рассказал о проходящих блокировках VPN Роскомнадзором и сообщил, почему ведомство этим занимается.