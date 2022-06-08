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Тема дняБердской больнице купили VPN
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Для бердской больницы закупили VPN за полмиллиона — рассказываем, зачем он нужен медучреждениям

Похожие торги нашлись еще для нескольких больниц

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В Новосибирской области закупают VPN для медицинских учреждений

В Новосибирской области закупают VPN для медицинских учреждений

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На сайте госзакупок завершились торги по аукциону с закупкой услуг по предоставлению канала VPN с доступом в интернет. Заказ разместило «Управление контрактной системы» Новосибирской области.

Стоимость услуги по обеспечению VPN на общую сумму в 530 760 рублей обозначено в закупке для Бердской городской центральной больницы.

В описании контракта указано, что закупаются «услуги по предоставлению доступа к виртуальным частным сетям (VPN)». Цена — разная. Например, позиция «услуга по предоставлению канала с пропускной способностью в 100 Мбит/с» в количестве шести условных единиц стоит 66 360 рублей, а такая же позиция, но с пропускной способностью в 5 Мбит/с в количестве тех же шести единиц стоит 25 560 рублей.

— Аукцион среди поставщиков на оказание услуг по подключению канала VPN с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть интернет — ежегодная нормативная процедура. В рамках законодательства РФ, по требованию Министерства цифрового развития, Министерства здравоохранения и ФСБ интернет-канал, обеспечивающий связь в медицинском учреждении, должен быть защищенным, а информация по нему передаваться в зашифрованном виде. Это обусловлено тем, что информация, передаваемая в Медицинскую информационную систему, относится к врачебной тайне и содержит персональные данные, разглашение которых преследуется законом, — прокомментировал пресс-секретарь Бердской городской центральной больницы Аркадий Ефимович.

В системе «Контур.Закупки» и на официальном сайте госзакупок корреспондент НГС обнаружил еще три подобные закупки VPN: Венгеровская центральная районная больница закупила выход в интернет через VPN на 264 тысячи 127 рублей 50 копеек (аукцион уже тоже состоялся), Новосибирская гинекологическая больница № 2 разместила заявку с начальной ценой в 55 тысяч 200 рублей, а Городская клиническая поликлиника № 2 — аукцион с начальной ценой контракта в 276 тысяч 639 рублей 96 копеек.

В начале июня НГС рассказал о проходящих блокировках VPN Роскомнадзором и сообщил, почему ведомство этим занимается.

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