В Роскомнадзоре рассказали, почему блокируют VPN
На данный момент в России заблокировали около
После того как Роскомнадзор заблокировал многие популярные интернет-ресурсы, у ведомства началась новая борьба — с VPN-сервисами, которые позволяют обходить запреты РКН. В ведомстве «Интерфаксу» объяснили, что блокируют VPN-сервисы «в рамках закона о суверенном рунете в России».
— Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, — заявили в Роскомнадзоре. — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.
Ранее на проблемы с подключением к VPN-соединению жаловались российские пользователи Proton VPN. В компании ProtonMail заявили, что перебои могут быть связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.
— В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку, — говорится в сообщении на сайте компании.
По наблюдениям пользователей социальных сетей, трудности с доступом также возникают у клиентов Lantern и Outline VPN.
В прошлом году в России ограничили работу более десяти популярных сервисов. В РКН заявили, что пользоваться ими могут только компании из так называемого «белого списка», которым VPN нужны для работы.
В середине марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объявил, что в России заблокировали уже около 20 популярных сервисов VPN и РКН намерен продолжить эту работу.