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В Роскомнадзоре рассказали, почему блокируют VPN

На данный момент в России заблокировали около 20 популярных сервисов

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РКН намерен продолжить работу по блокировке VPN

РКН намерен продолжить работу по блокировке VPN

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После того как Роскомнадзор заблокировал многие популярные интернет-ресурсы, у ведомства началась новая борьба — с VPN-сервисами, которые позволяют обходить запреты РКН. В ведомстве «Интерфаксу» объяснили, что блокируют VPN-сервисы «в рамках закона о суверенном рунете в России».

— Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, — заявили в Роскомнадзоре. — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

Ранее на проблемы с подключением к VPN-соединению жаловались российские пользователи Proton VPN. В компании ProtonMail заявили, что перебои могут быть связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.

— В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку, — говорится в сообщении на сайте компании.

По наблюдениям пользователей социальных сетей, трудности с доступом также возникают у клиентов Lantern и Outline VPN.

В прошлом году в России ограничили работу более десяти популярных сервисов. В РКН заявили, что пользоваться ими могут только компании из так называемого «белого списка», которым VPN нужны для работы.

В середине марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объявил, что в России заблокировали уже около 20 популярных сервисов VPN и РКН намерен продолжить эту работу.

Роскомнадзорблокировка сайтовинтернетVPN
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