«С голоду мы не помрем». Эксперт по фермерским хозяйствам — о том, что происходит с пшеницей, мясом и яйцами в России

У России есть отечественные породы кур, много ученых — в том числе из института генетики сельскохозяйственных животных в Петербурге. Во время одной из наших агроэкспедиций мы изучали популяцию кур в горах Дагестана. Было интересно, откуда она произошла, взять генетический материал. Но эта история — не про обеспечение продуктами питания, скорее, про отдельные хозяйства. Сейчас у российских ученых есть коллекция кур — по сути генетический банк, на основе которого можно что-то делать. Нужно только 70 лет, как у голландцев, и финансирование.



Что нас ждет — я не знаю. До такого, что в магазинах не останется яиц, конечно, не дойдет. Но мы точно потеряем в количестве. Если сейчас российская курица-несушка с голландской генетикой несет в среднем 330 яиц в год, то мы спустимся условно до 300 яиц в год. В объемах птицефабрик это приличная цифра. В итоге цена яйца вырастет, потому что затраты на корм никуда не денутся.



«Ученые производят сорта пшеницы на коленке»

— Без хлеба мы точно не останемся, по крайней мере в этом году. Проблем с урожаем не будет. Почему? Опытные фермеры и производители закупили за границей семена прошлой осенью. Вышли в посевную, и у них — пока — всё хорошо. Следующая проблема — деньги за конечную продукцию, которую они получат уже осенью. Как происходит в зерноводстве? Урожай собрали, продали, все вырученные деньги тут же вложили в следующий год: в семена, удобрения, технику. Проблемы возникли у тех, у кого нет складских помещений. Они оплатили свои заказы еще осенью, ждали весенних поставок. У них возникли проблемы с логистикой.