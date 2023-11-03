Холод до -17 градусов и тепло до +4 градусов: новосибирские синоптики предупредили о перепадах температур

В Новосибирской области ожидаются серьезные перепады температуры — от -17 до +4 градусов. В регион один за одним приходят то холодные, то теплые фронты. При этом ожидается не только холод, но и сильный ветер.
— В Новосибирской области завтра ночью ожидаются и снег, и гололед, -7...-12 градусов, при прояснениях до -17 градусов. Днем -1...+4 градуса, местами до -6 градусов. Затем будет потепление, — объяснила корреспонденту НГС Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске будет теплее, чем в целом по области.
Завтра, 4 ноября, ночью небольшой снег -9...-11 градусов, днем преимущественно без осадков около 0 градусов. Ветер в темное время суток южный 5–10 м/с, в светлое северный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В воскресенье, 5 ноября, в ночные часы небольшой, местами умеренный снег -2...-4 градусов, в дневные часы местами небольшой снег, такая же температура -2...-4 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, днем 5–10 м/с.
В понедельник, 6 ноября, в темное время суток -6...-8 градусов, в светлое время небольшой снег суток -2...-4 градусов. Ветер западный 4–9 м/с.
— Сегодня интенсивно растет давление и устанавливается северная часть антициклона, который в течение ночи быстро отойдет. И с Урала смещается теплая, неустойчивая масса, оттесняя гребень, — отметила Дарья Беспалова. — В ночь на 5 ноября у нас проходят холодные фронты и к нам заходит холодная воздушная масса. И очень быстро этот холод уйдет. С центральной части Урала опять придет теплая часть.
Эти процессы и приведет к перепадам температур.
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — к концу месяца ожидаются серьезные морозы.