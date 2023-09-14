freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 6/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноВ октябре может похолодать до -9 градусов
Все новости
Все новости

Похолодание до -9 градусов, неделя снега и дождей: какой погоды ждать в Новосибирске в октябре

Изучаем прогнозы популярных сервисов

1 766

Ожидается, что большую часть октября в Новосибирске будет по-осеннему тепло

Поделиться

В Новосибирске в октябре дневная температура может опуститься до -4 градусов, а ночная до -9 градусов. В городе ожидаются снегопады. НГС изучил прогнозы погодных сайтов, чтобы выяснить, чего ждать от следующего осеннего месяца. Рассказываем подробности.

Сайт «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за последние 10 лет. Ожидается, что дневные температуры будут выше 0 градусов до 25 октября, ночные — до 22 октября. В большую часть месяца небо будет облачным.

В конце октября сайт прогнозирует снег

В конце октября сайт прогнозирует снег

Поделиться

По информации сервиса World Weather, дни в октябре будут теплыми, температура опустится максимум до +3 градусов. При этом по ночам в конце месяца возможно похолодание до -1 градуса.

Небольшой дождь возможен 20 октября

Небольшой дождь возможен 20 октября

Поделиться

Сайт «Метеовести», который публикует прогноз центра «Фобос», сообщает, что первая половина октября будет достаточно теплой: воздух может прогреться до +16 градусов. Резкое похолодание ожидается с 17 на 18 октября, когда дневная температура понизится с +11 до 0 градусов. После этого дневные температуры будут постепенно опускаться. 29 октября ночью ожидается -9 градусов, а днем -4 градуса.

На неделе 23 по 29 октября каждый день ожидаются осадки, сначала — 4 дня дождей, а потом 3 дня снегопада

На неделе 23 по 29 октября каждый день ожидаются осадки, сначала — 4 дня дождей, а потом 3 дня снегопада

Поделиться

Ранее НГС изучил прогноз погоды на всю осень. В ноябре «Яндекс» прогнозирует 10-дневынй снегопад и похолодание до -10 градусов.

По теме

ПогодаСнегопадДождьОсень в Новосибирске
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter