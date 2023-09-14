Похолодание до -9 градусов, неделя снега и дождей: какой погоды ждать в Новосибирске в октябре

В Новосибирске в октябре дневная температура может опуститься до -4 градусов, а ночная до -9 градусов. В городе ожидаются снегопады. НГС изучил прогнозы погодных сайтов, чтобы выяснить, чего ждать от следующего осеннего месяца. Рассказываем подробности.
Сайт «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за последние 10 лет. Ожидается, что дневные температуры будут выше 0 градусов до 25 октября, ночные — до 22 октября. В большую часть месяца небо будет облачным.
По информации сервиса World Weather, дни в октябре будут теплыми, температура опустится максимум до +3 градусов. При этом по ночам в конце месяца возможно похолодание до -1 градуса.
Сайт «Метеовести», который публикует прогноз центра «Фобос», сообщает, что первая половина октября будет достаточно теплой: воздух может прогреться до +16 градусов. Резкое похолодание ожидается с 17 на 18 октября, когда дневная температура понизится с +11 до 0 градусов. После этого дневные температуры будут постепенно опускаться. 29 октября ночью ожидается -9 градусов, а днем -4 градуса.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на всю осень. В ноябре «Яндекс» прогнозирует 10-дневынй снегопад и похолодание до -10 градусов.