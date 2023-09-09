Чем подкормить и как обработать клубнику: правила осенней высадки и ухода

В конце дачного сезона очень важно правильно подготовить к зиме клубнику — так называют землянику садовую, одну из самых любимых ягод любого дачника. Самое время высадить новые растения и удобрить те, что уже в этом сезоне принесли урожай.
Чем подкормить клубнику осенью
Растения за сезон потратили много сил и вынесли из земли много элементов. Сейчас в азоте они не нуждаются, но стоит внести фосфор и калий.
— Помогут комплексные удобрения с самым минимальным содержанием азота. Можно купить отдельно суперфосфат двойной и взять древесную золу, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Суперфосфат двойной нужно вносить из расчета 30 грамм на квадратный метр, древесную золу — по стакану на квадратный метр. Все удобрения нужно рассыпать в междурядье, но при этом следить, чтобы почва не стала слишком щелочной — не перебарщивать с древесной золой.
Перегной лучше внести под кусты в середине октября — он дополнительно защитит их от мороза.
Чем обработать клубнику осенью от вредителей
Главные вредители клубники — земляничный клещ и долгоносик. Для борьбы с ними понадобятся серьезные химические препараты.
— Обрабатывать кусты нужно сразу после сбора ягоды — так более эффективно, но можно применить акарицидные препараты и сейчас, — объяснила Людмила Шубина.
Среди эффективных препаратов — «Карбофос», «Актеллик», «Титан». Важно помнить про технику безопасности: препараты очень серьезные, поэтому обработку нужно проводить в перчатках, закрытой одежде с защитой для глаз и дыхательных путей.
Чем обработать клубнику осенью от болезней
Листву у клубники обрезать полностью не нужно, достаточно убрать только старые и в пятнах. Лист дает питательные вещества на перспективу — они уходят в запасающий рожок.
Из-за обильных дождей и полива клубнику часто атакуют грибные заболевания: септориоз и антракноз. Если вы видите, что в лесу полно грибов, то можно не сомневаться, что их много и на огороде, отметила специалист. Чтобы кусты не заболели, Людмила Шубина рекомендует обработать их биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis.
Если вы сейчас выбираете новые кусты, то стоит обратить внимание на сорта, устойчивые к грибным заболеваниям. Среди них — «Первоклассница», «Орлец», «Солнечная поляна» и «Фестивальная».
Когда сажать клубнику осенью
В начале сентября идет активное образование усов — отростков клубники.
— Если дачник не планирует их брать для размножения, то нужно их срезать и убрать, — напомнила Людмила Шубина. — Те усы, что укоренились, можно пересаживать до третьей декады сентября.
Если рассада в стаканчиках, то ее можно сажать вплоть до октября, потому что процесс укоренения и прорастания происходит до высадки. Обычно рассаду с открытой корневой системой пересаживают в августе, но в этом году все сроки сдвинулись из-за тепла и обильных осадков, и растения ещё могут успеть укорениться — пересаживать их можно до середины сентября.
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