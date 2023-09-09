Чем подкормить и как обработать клубнику: правила осенней высадки и ухода

Чем подкормить клубнику осенью

Растения за сезон потратили много сил и вынесли из земли много элементов. Сейчас в азоте они не нуждаются, но стоит внести фосфор и калий.



— Помогут комплексные удобрения с самым минимальным содержанием азота. Можно купить отдельно суперфосфат двойной и взять древесную золу, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.