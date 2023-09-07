Сибирячка вырастила лес у себя на даче, чтобы собирать грибы — фото урожая

Жительница Новосибирска Надежда Лобанова вместе с мужем вырастила мини-лес с грибами у себя на даче в СНТ «Ветеран-7». В этом году они получили первый урожай.

Как рассказала НГС Надежда, на создание леса нужно 4–5 лет. За это время должна сформироваться лесная микрофлора.