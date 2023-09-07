Сибирячка вырастила лес у себя на даче, чтобы собирать грибы — фото урожая

Жительница Новосибирска Надежда Лобанова вместе с мужем вырастила мини-лес с грибами у себя на даче в СНТ «Ветеран-7». В этом году они получили первый урожай.
Как рассказала НГС Надежда, на создание леса нужно 4–5 лет. За это время должна сформироваться лесная микрофлора.
— Мы посадили елки, кедры, сосны, боярку. Грибы подсеваем переросшими шляпками и лесной подстилкой с мицелием. Вот наконец появился первый результат. Легче всего культивировались бычки и моховики. Моховики вообще отлично выросли, ровные и не червивые. Их я посадила в позапрошлом году. Один перерос, пока мы уезжали на Алтай, — рассказала сибирячка.
В прошлом году семейная пара посадила маслята, но это пока не дало результатов. В этом году в лесу вырос первый белый гриб. Как добавила Надежда, на даче, без всякой подготовки, лесные грибы растут редко. Без леса можно вырастить шампиньоны или вешенки.
Такой лес, по словам Надежды, нужен больше для красоты и удовольствия. Большой урожай с маленькой площади получить невозможно. Одного сбора хватает на то, чтобы раз пожарить грибы или сварить с ними суп.
В Новосибирской области грибники начали собирать опята. Как сообщают любители тихой охоты, кое-где они уже переросли, поэтому сибиряки ждут, когда появится второй слой.