freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 97.84
eur 105.08
СрочноСибиряк погиб на железной дороге
Все новости
Все новости

Сибирячка вырастила лес у себя на даче, чтобы собирать грибы — фото урожая

Участок находится на берегу Плющихи

2 533

Грибы, как объясняет Надежда, в собственном лесу не успевают стать червивыми

Поделиться

Жительница Новосибирска Надежда Лобанова вместе с мужем вырастила мини-лес с грибами у себя на даче в СНТ «Ветеран-7». В этом году они получили первый урожай.

Как рассказала НГС Надежда, на создание леса нужно 4–5 лет. За это время должна сформироваться лесная микрофлора.

Надежда с мужем высадила несколько видов деревьев

Надежда с мужем высадила несколько видов деревьев

Поделиться

— Мы посадили елки, кедры, сосны, боярку. Грибы подсеваем переросшими шляпками и лесной подстилкой с мицелием. Вот наконец появился первый результат. Легче всего культивировались бычки и моховики. Моховики вообще отлично выросли, ровные и не червивые. Их я посадила в позапрошлом году. Один перерос, пока мы уезжали на Алтай, — рассказала сибирячка.

Один из грибов перерос за то время, что сибиряки были в отпуске

Один из грибов перерос за то время, что сибиряки были в отпуске

Поделиться

В прошлом году семейная пара посадила маслята, но это пока не дало результатов. В этом году в лесу вырос первый белый гриб. Как добавила Надежда, на даче, без всякой подготовки, лесные грибы растут редко. Без леса можно вырастить шампиньоны или вешенки.

С каждым годом грибов будет становиться больше

С каждым годом грибов будет становиться больше

Поделиться

Такой лес, по словам Надежды, нужен больше для красоты и удовольствия. Большой урожай с маленькой площади получить невозможно. Одного сбора хватает на то, чтобы раз пожарить грибы или сварить с ними суп.

В Новосибирской области грибники начали собирать опята. Как сообщают любители тихой охоты, кое-где они уже переросли, поэтому сибиряки ждут, когда появится второй слой.

По теме

ГрибыЛесДачаНовосибирская область
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter