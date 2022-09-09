Окучиваем георгины и сажаем тюльпаны: чек-лист важных работ в цветнике в сентябре–октябре

Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист важных работ в цветнике. Изучите его, чтобы ничего не забыть. Далее от первого лица.

Сбор семян однолетних культур и уборка вазонов

Сейчас, пока нет затяжных дождей, будет весьма актуально собрать семенные коробочки ваших любимых летников. Семенным коробочкам необходимо дать просохнуть, а затем сложить их в бумажный конвертик. Но помните, что не со всех цветов можно собрать семена.