Окучиваем георгины и сажаем тюльпаны: чек-лист важных работ в цветнике в сентябре–октябре
Собрали самое главное, что нужно сделать осенью с цветами
Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист важных работ в цветнике. Изучите его, чтобы ничего не забыть. Далее от первого лица.
Сбор семян однолетних культур и уборка вазонов
Сейчас, пока нет затяжных дождей, будет весьма актуально собрать семенные коробочки ваших любимых летников. Семенным коробочкам необходимо дать просохнуть, а затем сложить их в бумажный конвертик. Но помните, что не со всех цветов можно собрать семена.
Если ваши вазоны с однолетними культурами уже утратили декоративный вид, то не стоит ждать чуда. Лучше отправьте все растительные остатки и земляной ком, окутанный корнями растения, в компост. Кашпо необходимо хорошенько промыть — подготовить на следующий сезон.
Гладиолусы, георгины, канны
Окучивайте их, чтобы избежать подмерзания корневой шейки при наступлении первых заморозков. Пока что пусть цветут. Если эти культуры у вас отцвели либо вы их срезали, необходимо дать какое-то время для насыщения питательными веществами клубня. Затем следует выкопать, очистить от грунта, обработать от болезней, просушить и отправить на хранение.
Многолетние культуры
Делим корневища многолетних культур (астильбы, флокса, монарды и др.).
Примерно в конце сентября после наступления приморозка срезается вся надземная часть у пионов, флоксов и астильб, люпинов, дельфиниумов. Многие растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов или продлить их цветение.
Тюльпаны
Луковицам тюльпанов необходимо около двух недель на укоренение, дальше наступает рост вегетативной массы. Если ваши луковицы уйдут под зиму с зелеными ростками — это ухудшит их зимовку. Поэтому высадка луковичных проводится за 3 недели до предполагаемого выпадения осадков в виде снежного покрова. В Сибири тюльпаны высаживают примерно с 20 сентября по начало октября. В более теплых регионах — на неделю-две позже.
Сохраняем комнатные цветы и двухлетники
Убираем всё, что было вынесено в сад на летний период. Есть два варианта: занести кашпо с растением в дом либо снять с растения черенки и укоренить их. Неважно, какой вариант вы выберете, главное — не забыть перед этим обработать растения от вредителей.
Если летом вы делали рассаду двухлетних культур, то сейчас самое время высадить ее в цветник. Растения успеют адаптироваться к зимовке.
Прополка, рыхление и мульчирование
Делаются в цветнике в последний раз в этом сезоне.
Живые изгороди и газон
У живых изгородей перед зимой нужно провести формирующую обрезку.
Газон необходимо подстричь, убрать сорняки, а также провести аэрацию. Аэрацию проводят либо аэратором, либо вилами. Нужно сделать несколько проколов в грунте, чтобы туда легко поступали воздух и влага. Осенью газоны кормят удобрениями, содержащими фосфор и калий.
Важное про сад и огород
Многие дачники хотят сохранить полюбившиеся цветы как можно дольше. Сентябрь — самое время задуматься о том, что некоторые растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов, а также продлить их цветение.
Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения.
В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго.