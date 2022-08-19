Думали сэкономить? Список цветов, собрав семена которых вы сильно разочаруетесь (вас не порадуют даже бархатцы)

Многие часто задумываются, а можно ли использовать семена, собранные из эустом, дельфиниумов или петуний? Растения дают их много и есть соблазн в будущем сэкономить. Почему не стоит собирать с них семена, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее — от первого лица.

Спешу разочаровать — вырастить красивые цветы из семян эустомы, дельфиниума, петунии у вас не получится. И даже если растения зацветут, то 100% ожидаемого результата вы не получите.

