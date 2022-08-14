Огурцы горчат, помидоры гниют на кустах: как спасти урожай в разгар сезона — простые правила

Август — самый щедрый на овощи летний месяц, но многие дачники могут потерять значительную часть огурцов и помидоров из-за неправильного ухода. Объясняем, почему огурцы стали горчить, как правильно вести себя при перепадах температур и отчего помидоры гниют и чернеют прямо на кустах.



Почему огурец горький и кривой

Сибирь славится своими августовскими туманами и перепадами температур в этот месяц, что, несомненно, серьезно бьет по растениям. Огурцы могут деформироваться, а их листья пожелтеть. При этом сменяющая дожди жара делает плоды горькими.