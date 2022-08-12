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Семь кругов садаМнение

«Понадобятся секатор и вода»: как сохранить понравившиеся однолетние цветы на зиму и сэкономить на семенах

К следующему сезону нужно начинать готовиться сейчас

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Черенкование — отличный способ получить собственную рассаду

Черенкование — отличный способ получить собственную рассаду

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Со многих цветов дачникам не удастся получить семена, поэтому возникает вопрос, как сохранить понравившиеся экземпляры. В этом случае помогает вегетативный способ. Как правильно сделать черенки, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее от первого лица.

Понравилась петуния, и есть опасения, что в следующем сезоне не будет возможности приобрести семена? Или у вас вовсе вегетативный сорт?

Не беда! Можно спокойно сохранить многие сорта цветов в зимний период, а с некоторых — собрать семена. Что можно сохранить на зиму? Практически всё!

Все растения поддаются вегетативному размножению, какие-то очень легко, а какие-то труднее. Вам понадобятся секатор, вода или грунт и терпение.

Как делать черенок

На срезанной ветке оставляем 2–3 междоузлия, сверху делаем прямой срез над почкой, а снизу на расстоянии 1,5 сантиметра от нижней почки — косой срез.

Можно черенки укоренять в воде, а можно в грунте. Если в воде, то в любую емкость наливаем водички, ставим в нее черенки, а как появятся корешки — высаживаем в грунт.

Где и что укоренять

Пеларгонию плющелистную и калибрахоа лучше укоренять в грунте

Пеларгонию плющелистную и калибрахоа лучше укоренять в грунте

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В воде хорошо укореняются колеусы, тунбергия, кобея, бальзамин, бегония традесканция, зональная пеларгония, эустомы (но эустома дает корни 2 месяца), торения, мята, мелисса.

В грунте лучше укоренять петунии, калибрахоа, виолы, плющелистные пеларгонии, шалфей, розмарин, базилик, тимьян, лаванду.

Как укоренять растения в грунте и хранить их зимой

Для укоренения в грунте необходимо взять субстрат на основе верхового торфа, легкий и воздухопроницаемый. Окуните черенок в стимулятор корнеобразования, аккуратно разместите его в грунте, хорошо обожмите: если не обжать, то черенок может сгнить. Сверху устанавливаем парничок из другой баночки либо пакетика. В течение 2–3 недель большинство культур пустят корешки.

Растения спокойно перезимуют на теплом подоконнике, и в следующем сезоне вы их можете высаживать в открытый грунт и наслаждаться цветением.

В зимний период ваши растения будут испытывать недостаток света, поэтому желательно дополнить короткий световой день дополнительным освещением для цветов.

Проросший черенок нужно посадить в грунт

Проросший черенок нужно посадить в грунт

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