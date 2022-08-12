«Понадобятся секатор и вода»: как сохранить понравившиеся однолетние цветы на зиму и сэкономить на семенах

Со многих цветов дачникам не удастся получить семена, поэтому возникает вопрос, как сохранить понравившиеся экземпляры. В этом случае помогает вегетативный способ. Как правильно сделать черенки, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее от первого лица.



Понравилась петуния, и есть опасения, что в следующем сезоне не будет возможности приобрести семена? Или у вас вовсе вегетативный сорт?