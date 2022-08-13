Наберитесь терпения: когда выкапывать морковь и свеклу и как правильно хранить их дома и в погребе

Ботва моркови и свеклы уже давно плотным рядом стоит на грядке, а корнеплоды можно смело срывать для приготовления летнего супа или салата. Сейчас очень важно не поторопиться со сбором, чтобы урожай был крепким и полноценным. Объясняем, когда нужно выкапывать морковь и свеклу, стоит ли их поливать и как правильно отправить овощи на хранение.

Идеальный срок для уборки моркови и свеклы — середина сентября. Чем позже вы уберете эти овощи, тем лучше. При этом серьезных заморозков лучше не ждать.