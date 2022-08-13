Наберитесь терпения: когда выкапывать морковь и свеклу и как правильно хранить их дома и в погребе
С поливом тоже не стоит усердствовать
Ботва моркови и свеклы уже давно плотным рядом стоит на грядке, а корнеплоды можно смело срывать для приготовления летнего супа или салата. Сейчас очень важно не поторопиться со сбором, чтобы урожай был крепким и полноценным. Объясняем, когда нужно выкапывать морковь и свеклу, стоит ли их поливать и как правильно отправить овощи на хранение.
Идеальный срок для уборки моркови и свеклы — середина сентября. Чем позже вы уберете эти овощи, тем лучше. При этом серьезных заморозков лучше не ждать.
— Небольшие заморозки, -2... -1 градуса, не страшны, поэтому можно копать их ближе к октябрю, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас идут активный рост и накопление питательных веществ. С августа нарастает 50% корнеплода, поэтому наберитесь терпения, не нужно торопиться. Если рано убрать морковь и свеклу, корнеплоды продолжат рост. Такие овощи быстро теряют свое качество.
Срок уборки морковки также зависит от срока посева.
— Если вы посеяли морковь в конце апреля в начале мая — то можно убирать ее в начале сентября, — объяснила специалист.
Полив стоит проводить, только если с неделю стоит выматывающая жара.
— Избыточная влага не нужна. Ботва начинает заболевать, темнеть, чернеть, что сказывается на качестве корнеплодов, и они будут плохо храниться. Сейчас уже начинается сезон дождей во многих регионах, особенно у нас, — отмечает агроном.
Хранение моркови в погребе и дома
В погребе для хранения моркови должна быть температура в +1...+2 градуса.
— Чем выше температура в хранилище, тем активнее растение дышит, обрастает зеленой массой, идет выгонка листа. И очень часто во второй половине зимы морковь теряет свое качество. Чем ниже температура в хранилище — тем лучше, — предупреждает агроном.
Чтобы морковь не пошла в ботву, нужно срезать верхушку на 2–3 миллиметра.
— Таким образом морковь не будет расти в ботву. Но обязательно срез нужно окунуть в древесную золу и дать возможность подсохнуть, — подчеркивает специалист.
В доме морковь следует хранить в холодильнике. Ее также можно порезать на кубики и заморозить. В таких овощах сохраняются питательные вещества и все полезные свойства.
Для тех, кому совсем негде хранить морковь
Если вы оказались запертыми с морковью на своем участке и урожай никак не вывезти домой, корнеплод можно закопать в специальную яму.
— Выкопайте небольшую канавку на глубину в 25 сантиметров, шириной с небольшую грядку. На дно положите ветки, например, малины, для создания небольшой прослойки воздуха. Разложите морковь, прикройте полиэтиленовой пленкой, сверху насыпьте слой почвы в 5–6 сантиметров, — объяснила Людмила Шубина.
Сверху лучше всего положить листовой опад:
— Приехав рано весной на участок, вы, как хомячок, сможете раскопать свои запасы, и будет свежая морковь, как будто только с грядки.
Свекла хранится дольше
Копать свеклу также следует с середины сентября. Она хранится намного лучше моркови.
— Свекла может храниться больше года, а то и полтора. В ней содержится бетаин, который за это отвечает и очень полезен для печени. Требования по температуре такие же — до +2...+3 градусов, — отмечает Людмила Шубина.
Обрезать верхушку свеклы нельзя — оставляйте около 2–3 миллиметров над корнеплодом, и тогда он долго у вас пролежит.
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