«Будут свежими до Нового года»: как сохранить красные помидоры без консервации — простые и действенные способы

В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго. Делимся самыми действенными из них.

Готовим банку и горчицу

Чтобы сохранить помидоры максимально долго, вам не потребуется заботиться о рассоле. Достаточно взять сухую чистую банку и насыпать на ее дно молотую горчицу. Лучше взять емкость с широким горлышком объемом 2–3 литра.