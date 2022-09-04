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Семь кругов садаЭксперт

«Будут свежими до Нового года»: как сохранить красные помидоры без консервации — простые и действенные способы

Банки вам все же понадобятся

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Томаты не обязательно сразу все закатывать в заготовках

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В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго. Делимся самыми действенными из них.

Готовим банку и горчицу

Чтобы сохранить помидоры максимально долго, вам не потребуется заботиться о рассоле. Достаточно взять сухую чистую банку и насыпать на ее дно молотую горчицу. Лучше взять емкость с широким горлышком объемом 2–3 литра.

— Горлышко должно быть достаточно широким, чтобы вы могли спокойно взять помидор — положить и потом достать, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На 3-литровую банку понадобится 50–100 грамм сухой горчицы. Помидоры хорошо промойте и высушите и только потом выложите в банку.

— Банку нужно закрыть плотной крышкой или даже закатать и убрать в прохладное место. Помидоры лежат в таком виде очень долго и могут даже до Нового года сохраниться свежими, — добавила агроном.

Корзина и прохлада

В корзины нужно выбрать и уложить помидоры бланжевой спелости

В корзины нужно выбрать и уложить помидоры бланжевой спелости

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Правильное хранение помидоров может позволить им сохраниться как можно дольше. Возьмите корзину — очень важно, чтобы щели были достаточно большими, чтобы содержимое хорошо проветривалось.

— Ведро не подойдет. Укладывайте помидоры в корзину или ящик с большими щелями. Затем нужно закрыть его обычной тканью, — рассказала агроном.

Корзину нужно поставить в темное, прохладное место. Температура в этом помещении должна быть постоянной, чтобы не было эффекта отпотевания.

— На такое хранение закладываем помидоры бланжевой спелости, то есть нежно-розовые, слегка зеленые, — отметила специалист.

Опилки и бумага

Значительно увеличить срок хранения помидоров могут опилки. Для этого нужно насыпать их на дно ящиков с небольшой сеткой, а затем выложить томаты. Температура хранения таких ящиков — +8... +12 градусов.

Вместо опилок можно взять бумагу или газету и переложить ими томаты, но времени такой способ займет намного больше, чем в случае с опилками.

Важное о саде и огороде

Многие дачники хотят сохранить полюбившиеся цветы как можно дольше. Сентябрь — самое время задуматься о том, что некоторые растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов, а также продлить их цветение.

Что сделать из собранного урожая? Делимся с вами очень простыми и вкусными рецептами заготовок из зеленых помидоров от читателей и агронома.

Конец августа и начало сентября грозят дачникам заморозками на почве. Откладывать уборку многих овощей уже нельзя, но есть несколько приемов, способных всё же ненадолго защитить ваш урожай.

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