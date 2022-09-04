«Будут свежими до Нового года»: как сохранить красные помидоры без консервации — простые и действенные способы
Банки вам все же понадобятся
В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго. Делимся самыми действенными из них.
Готовим банку и горчицу
Чтобы сохранить помидоры максимально долго, вам не потребуется заботиться о рассоле. Достаточно взять сухую чистую банку и насыпать на ее дно молотую горчицу. Лучше взять емкость с широким горлышком объемом 2–3 литра.
— Горлышко должно быть достаточно широким, чтобы вы могли спокойно взять помидор — положить и потом достать, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
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— Банку нужно закрыть плотной крышкой или даже закатать и убрать в прохладное место. Помидоры лежат в таком виде очень долго и могут даже до Нового года сохраниться свежими, — добавила агроном.
Корзина и прохлада
Правильное хранение помидоров может позволить им сохраниться как можно дольше. Возьмите корзину — очень важно, чтобы щели были достаточно большими, чтобы содержимое хорошо проветривалось.
— Ведро не подойдет. Укладывайте помидоры в корзину или ящик с большими щелями. Затем нужно закрыть его обычной тканью, — рассказала агроном.
Корзину нужно поставить в темное, прохладное место. Температура в этом помещении должна быть постоянной, чтобы не было эффекта отпотевания.
— На такое хранение закладываем помидоры бланжевой спелости, то есть нежно-розовые, слегка зеленые, — отметила специалист.
Опилки и бумага
Значительно увеличить срок хранения помидоров могут опилки. Для этого нужно насыпать их на дно ящиков с небольшой сеткой, а затем выложить томаты. Температура хранения таких ящиков —
Вместо опилок можно взять бумагу или газету и переложить ими томаты, но времени такой способ займет намного больше, чем в случае с опилками.
Важное о саде и огороде
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