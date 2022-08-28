«Урожай нужно срочно спасать»: заморозки у почвы до -2 градусов в НСО — что делать дачникам

Конец августа и начало сентября грозят дачникам заморозками на почве. Откладывать уборку многих овощей уже нельзя, но есть несколько приемов, способных всё же ненадолго защитить ваш урожай. Разбираемся вместе с агрономом, что еще можно оставить на грядках, а что нужно собрать как можно скорее.



Опасные для растений значения

— Первое штормовое предупреждение о заморозках мы выпускали еще 16 августа, оно было продлено потом до 25 августа. Сейчас предупреждение на 28–29 августа. Заморозки в приземном слое воздуха — от 0 до 5 сантиметров — особо опасны для сельскохозяйственных культур. Некоторые овощи могут померзнуть, - объяснила Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.