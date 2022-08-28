«Урожай нужно срочно спасать»: заморозки у почвы до -2 градусов в НСО — что делать дачникам
Вооружайтесь камнями и ветошью
Конец августа и начало сентября грозят дачникам заморозками на почве. Откладывать уборку многих овощей уже нельзя, но есть несколько приемов, способных всё же ненадолго защитить ваш урожай. Разбираемся вместе с агрономом, что еще можно оставить на грядках, а что нужно собрать как можно скорее.
Опасные для растений значения
— Первое штормовое предупреждение о заморозках мы выпускали еще 16 августа, оно было продлено потом до 25 августа. Сейчас предупреждение на 28–29 августа. Заморозки в приземном слое воздуха — от 0 до 5 сантиметров — особо опасны для сельскохозяйственных культур. Некоторые овощи могут померзнуть, - объяснила Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.
28 и 29 августа в приземном слое в Новосибирской области ожидаются заморозки до
— Это нормальное явление для конца августа, — подчеркнула специалист. — Конец августа в Сибири — это время, когда ночное выхолаживание воздуха может достигать опасных для растений значений. Ночи холодные, и температуры даже в воздухе иногда опускаются до
Действия при осенних заморозках отличаются от весенних, потому что урожай овощных культур созрел — его можно убрать с огорода, но некоторые можно и оставить. Овощные культуры разделяют на два вида: холодостойкие и нет.
Что уничтожат холода
Помидоры, перцы, баклажаны, тыква, арбуз, дыня, кабачки заморозки не переживут.
— Всем им температура ниже нуля повредит. Урожай свой нужно срочно спасать. Нужно убрать не холодостойкие культуры, если вы выращиваете их в открытом грунте, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
В теплицах вышеперечисленные культуры пока можно оставить.
— Незначительное понижение для тепличного грунта не страшно. Хорошие погожие деньки будут еще в сентябре, и перец, например, спокойно может дорасти в теплице, — отметила агроном. — В теплице пока собираем только выспевшее.
Агроном советует поскорее собирать облепиху, которая еще не утратила своей упругости.
— После первых небольших заморозков она теряет упругость и при сборе ягод начинает течь, — подчеркнула специалист.
Если нет возможности собрать тыкву, дыню, арбузы
Крупные культуры обычно у дачников нет возможности сразу заготовить и сохранить. Есть способ пусть и ненадолго, но уберечь их от заморозков.
— Если их листовую массу убьет мороз, то это не так страшно. А вот плоды нужно постараться сохранить, если нет возможности их вывезти, — подчеркнула Людмила Шубина.
Вооружайтесь ветошью и закрывайте ею плоды.
— Оборачивайте тканью именно сами плоды. А чтобы арбуз быстрее спел, положите его на широкий камень или кирпич, который в течение дня хорошо нагревается, а ночью тепло отдает. Под другие культуры их тоже можно положить, — отметила агроном. — Нужно сделать так, чтобы плоды не соприкасались с почвой. Подойдут не только камни, но и фанерки, какие-то дощечки. Сверху плоды обязательно накрываем ветошью.
Многие дачники выращивают огурцы только в открытом грунте. Эта культура перестает наращивать плоды даже при температуре ниже +14 градусов, что говорить при крепком минусе. Но эту культуру можно накрыть укрывным материалом и еще какое-то время получать огурчики в особо теплые дни.
Кому заморозки не страшны
Спокойно ждем, пока дозреют морковь и свекла. Идеальный срок для их уборки — середина сентября. Чем позже вы уберете эти овощи, тем лучше. Но не передержите в огороде до сильных заморозков!
Яблоки уже поспели, но низкие температуры у почвы им не повредят, как и капусте.
— Капуста — культура, которая самая последняя уходит с огорода. Та, что пойдет на хранение, должна быть убрана до серьезных заморозков, но -2 градуса для нее не страшны. Обычно ее убирают в конце сентября — начале октября, — объяснила Людмила Шубина.
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