«Оторваться будет невозможно»: пять невероятно вкусных и простых заготовок из зеленых помидоров

Помидоры от тещи

Рецепт от читательницы НГС Анастасии. Для него вам помимо помидоров и специй понадобятся чеснок и морковь.

— Я постоянно так закатываю помидоры! Прекрасная закуска! — убеждена читательница.

Промойте помидоры, банки простерилизуйте. Разрежьте помидоры на половинки, но не до конца. Нужно вставить в каждый тонкую пластинку чеснока и моркови. На дно банки выложите специи, а затем помидоры. Залейте маринадом из воды, сахара, соли, уксуса и закатайте.