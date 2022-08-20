«Передержите — кочан лопнет»: как защитить капусту от слизней и капустниц и не потерять урожай

Капуста уже давно сформировала кочаны и радует своим видом дачников. И не только их. Слизни и личинки бабочек не прочь полакомиться сочной листвой. При этом остаться без урожая можно и из-за собственной беспечности. Рассказываем, что делать, чтобы кочан не лопнул, а также как защитить капусту от вредителей.



Как часто поливать капусту и чем ее подкормить

Капуста действительно влаголюбивое растение, но не настолько, чтобы ее поливали постоянно в августе и сентябре. После посадки культуру поливают два раза в неделю примерно по литру под корень. Затем — раз в 10 дней, при сильной жаре — два раза в 10 дней.