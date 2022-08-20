«Передержите — кочан лопнет»: как защитить капусту от слизней и капустниц и не потерять урожай
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Капуста уже давно сформировала кочаны и радует своим видом дачников. И не только их. Слизни и личинки бабочек не прочь полакомиться сочной листвой. При этом остаться без урожая можно и из-за собственной беспечности. Рассказываем, что делать, чтобы кочан не лопнул, а также как защитить капусту от вредителей.
Как часто поливать капусту и чем ее подкормить
Капуста действительно влаголюбивое растение, но не настолько, чтобы ее поливали постоянно в августе и сентябре. После посадки культуру поливают два раза в неделю примерно по литру под корень. Затем — раз в 10 дней, при сильной жаре — два раза в 10 дней.
— Сейчас капусту можно вообще не поливать, потому что природа сама справится. Только если будет засуха дней пять, но это редкость для августа. Чрезмерное увлечение поливом всегда приводит к появлению болезней и вредителей, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Капусту нужно правильно подкармливать, чтобы не развились такие болезни, как кила, бактериальная гниль. Давайте не только азотные подкормки, но и калий с фосфором.
— Эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и межклеточные пространства. Тогда капустный лист будет крепкий и не допустит развития бактериальных гнилей, — отметила агроном. — Сейчас можно подкормить капусту настоем сброженной травы из расчета один литр на 20 литров воды.
Рыхлить почву сейчас уже не нужно, капуста сомкнула ряды и есть риск ее повредить.
Почему лопается кочан
К концу августа ранние сорта и очень часто среднеспелые начнут трескаться. Это связано с физиологическими особенностями капусты. Лопнувший кочан — большое горе для любого дачника и его самый главный страх, потому что сохранить его не получится.
— Своевременно убирайте капусту. Передержите на грядке — кочан лопнет, — предупреждает агроном. — Первый признак того, что кочан вот-вот треснет, — верхний кроющий лист начинает лопаться. Будьте очень внимательны, иначе можно потерять весь урожай.
После этого через три дня кочан треснет пополам. После сбора культуры пожнивные остатки лучше вкопать в землю — они будут отличным удобрением и питательной средой для других культур. На месте капусты прекрасно растет морковь и свекла.
Ловушки от слизней, бактерии от бабочек
Многие вредители не прочь полакомиться вашей капустой. Чаще всего без урожая дачников оставляют слизни, бабочки-белянки (капустницы), капустная тля и моль.
Со слизнями бороться достаточно просто и дешево. Достаточно сделать вкусные приманки-ловушки. Возьмите небольшие тряпочки и вымочите их в компоте из сухофруктов или в пиве.
— В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпочками. Приятный запах солода, фруктов очень привлекает этих насекомых, и они думают, что там находится всё самое вкусное. Вам нужно будет просто вытряхнуть тряпочки в тазик или ведерко, в воду с солью, — объяснила Людмила Шубина.
Другие способы борьбы со слизнями мы рассказывали ранее очень подробно.
Личинки бабочек способны меньше чем за неделю оставить вас без капусты. Они очень быстро сгрызают листву.
— Именно на капусте бабочки-белянки откладывают свои яйца, потому что уверены — личинкам будет что есть. Против этих вредителей есть эффективные препараты, в основе которых бактерия Bacillus thuringiensis, — отметила агроном.
Но обрабатывать капусту, когда личинки только отродились и размером около 2–3 миллиметра. Опрыскивать следует листы снизу. Биологические препараты безопасны для человека и полезных насекомых, при этом нарушают цикл питания личинок вредителей. Если вы упустили время и личинки стали огромными — увы, придется собирать их вручную.
Капустные листы скукоживаются и деформируются из-за капустной моли и тли. Бороться с ними несложно.
— Поможет смесь табачной пыли и древесной золы один к одному. Посыпьте ей очаговые места, где есть поражения. Из биологических препаратов для обработки можно использовать «Фитоверм», — советует специалист.
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