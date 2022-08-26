Никаких 3–5 тысяч на ветер: как собрать эффектный букет за пять минут со своей дачи из подручных цветов

В первую очередь он должен быть красивым и эстетичным, в то же время немаловажным критерием является размер. Букет не должен быть слишком громоздким, вашему ребенку должно быть комфортно держать его в руке.

Общие рекомендации: стебли снизу необходимо очистить от веточек и листьев (так при нахождении в воде гнить будет нечему), собирать букет необходимо по спирали, стараясь уложить цветы так, чтобы сверху образовалась форма шара.