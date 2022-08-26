Никаких 3–5 тысяч на ветер: как собрать эффектный букет за пять минут со своей дачи из подручных цветов
Цветы, которые вы можете найти у себя на участке, стоят в магазинах даже дороже роз
Совсем скоро 1 сентября, а это значит, что пора задуматься о красивом букете для учителя. Многие дачники выращивают у себя цветы, которые, кстати, в магазинах обычно стоят намного дороже привычных роз. Например, гортензия или рудбекия. Собрать очень красивый букет можно и на даче и при этом серьезно сэкономить. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, подготовила три варианта и потратила по пять минут на каждый из них. Смотрим, что у нее получилось. Далее — от первого лица.
Букет на День знаний. Каким он должен быть?
В первую очередь он должен быть красивым и эстетичным, в то же время немаловажным критерием является размер. Букет не должен быть слишком громоздким, вашему ребенку должно быть комфортно держать его в руке.
Общие рекомендации: стебли снизу необходимо очистить от веточек и листьев (так при нахождении в воде гнить будет нечему), собирать букет необходимо по спирали, стараясь уложить цветы так, чтобы сверху образовалась форма шара.
После того как все цветы были красиво уложены, перетягиваем нитью, лентой или джутом. Снизу стебли ровно подрезаем, чтобы букет смотрелся аккуратно и было удобно ставить его в вазу. Еще вы можете добавить сюда упаковку (декоративная бумага, сетка, пленка, сизаль). Я не стала ничего добавлять, все букеты я обернула крупными листьями, получилось довольно натурально.
Видео лучше, чем фото, передает красоту собранных на даче букетов.
1-й вариант
Георгины крупные, бархатцы тонколистные, цинерария гибридная (цветущая), папоротник.
2-й вариант
Гортензия, рудбекия, пиретрум, календула, ветка рябины с ягодками, папоротник.
3-й вариант
Гортензия, роза, флокс, петуния, циния, фуксия, спаржа, листья винограда.
В букет можно ставить в принципе что угодно. Тут нужно помнить, что День знаний — это все-таки осенний праздник, и лучше всего отдавать предпочтение осенней гамме. В качестве украшений для букетов отлично подойдут карандаши, точилки в виде глобуса, а также веточка рябинки с ягодками. Можно даже яблочко поставить.
Создание букета — это отдельная категория удовольствия, а еще можно детей привлечь к этому творческому процессу, им будет вдвойне приятнее дарить букет, собранный своими руками.
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