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Зря расслабились: чем и как правильно подкормить огурцы и помидоры, чтобы собирать их до октября

Овощи требуют ухода даже в августе и сентябре

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Огурцам жизненно важны подкормки

Огурцам жизненно важны подкормки

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Август и сентябрь — не повод забывать, что многие овощи требуют подкормок, а также правильного полива. Если вы хотите собирать огурцы и помидоры до октября, а также чтобы ваша капуста была крепкой, то следуйте нашим советам и умерьте пыл в поливе.

Огурцы подкармливаем каждые десять дней

Огурцы могут легко плодоносить в теплице до октября, а под укрывным материалом на улице и при хорошей погоде — продержаться до сентября. Для хорошего плодоношения им требуются три условия: вода, тепло, подкормки.

Поливать огурцы в теплице нужно каждые три дня, но если вы появляетесь на даче только в выходные, то полив должен быть очень обильным.

— Огурцы следует подкармливать раз в десять дней. Если прекратить подкормки, то количество урожая резко снизится, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Нужно чередовать органические и минеральные подкормки.

Органические — настой куриного пометы или сброженной травы. Минеральные удобрения — азот, фосфор, калий.

— Без подкормок огурец перестанет плодоносить. Органику и минеральные удобрения чередуем каждые десять дней, — подчеркивает агроном.

Помидоры кормим только в теплице

Помидоры стоит подкармливать только в теплице, в открытом грунте их же пора постепенно убирать

Помидоры стоит подкармливать только в теплице, в открытом грунте их же пора постепенно убирать

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Томаты в открытом грунте подкармливать уже бесполезно. Это детерминантные сорта с ограниченным ростом и новых плодов уже не завяжут. Сейчас помидоры с улицы нужно постепенно убирать.

— Подкармливать помидоры детерминантные в открытом грунте нет никакого смысла. Индетерминантные сорта стоит подкормить — те, которые в теплице и до сих пор завязывают плоды, — объяснила Людмила Шубина. — Можно внести комплексные удобрения еще один-два раза. Но без азота! Только фосфор и калий.

Подсыпьте по чайной ложке древесной золы под каждую лунку.

— Или можно развести чайную ложку сернокислого калия в ведре воды и полить. Это улучшит качество плодов, — отмечает специалист.

Поливать помидоры в открытом грунте уже не нужно, в теплице достаточно одного раза в неделю.

Капусте — настой сброженной травы

Сейчас можно подкормить капусту настоем сброженной травы

Сейчас можно подкормить капусту настоем сброженной травы

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Капусту нужно правильно подкармливать, чтобы не развились такие болезни, как кила, бактериальная гниль. Обязательно в подкормках должен быть азот, фосфор и калий.

— Эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и межклеточные пространства. Тогда капустный лист будет крепкий и не допустит развития бактериальных гнилей, — отметила агроном.

Сейчас можно подкормить капусту настоем сброженной травы из расчета 1 литр на 20 литров воды. Полив культуре уже не требуется.

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