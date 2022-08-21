Зря расслабились: чем и как правильно подкормить огурцы и помидоры, чтобы собирать их до октября

Август и сентябрь — не повод забывать, что многие овощи требуют подкормок, а также правильного полива. Если вы хотите собирать огурцы и помидоры до октября, а также чтобы ваша капуста была крепкой, то следуйте нашим советам и умерьте пыл в поливе.



Огурцы подкармливаем каждые десять дней

Огурцы могут легко плодоносить в теплице до октября, а под укрывным материалом на улице и при хорошей погоде — продержаться до сентября. Для хорошего плодоношения им требуются три условия: вода, тепло, подкормки.