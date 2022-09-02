Не забудьте выкопать: список цветов, которые нужно обязательно убрать с дачи на зиму
Лучше сделать это до первых серьезных холодов
Многие дачники хотят сохранить полюбившиеся цветы как можно дольше. Сентябрь — самое время задуматься о том, что некоторые растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов, а также продлить их цветение. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, объясняет, какие цветы не стоит оставлять на даче. Далее от первого лица.
Эустома
Многие дачники сажают именно многолетние эустомы. Двухлетние труднее выращивать, поэтому, как правило, их не сеют.
Растение нужно выкапывать очень аккуратно, старайтесь максимально сохранить корни. Тогда в доме эустома будет цвести около месяца и даже чуть больше. Эустоме во время зимовки нужна прохлада — около +15 градусов. Если нет возможности создать такие условия, то подсвечивайте растение.
На следующий год эустома будет более обильно цвести и распустится раньше остальных.
Гацания
Африканская ромашка отлично перезимует у вас дома. Но цветов от нее не дождетесь — растение будет активно наращивать только зеленую массу. Зато весной вы сможете разделить куст на небольшие пучки и получить собственную рассаду.
Пассифлора, или маракуйя
Конечно же, она не терпит снега, поэтому обязательно выкапываем и заносим домой. По свету маракуйя не сильно требовательна, так что можно смело ставить ее на подоконник на зиму.
Кобея и тунбергия
Оба растения очень плохо переносят холод. Ни мексиканская лиана (кобея), ни тунбергия не выдерживают суровых зим. Выкапываем их обязательно! Тунбергия при первом минусе почернеет, и на следующий год придется покупать семена.
Фуксия
На улице этот цветок точно не выживет зимой. Заносим обязательно фуксию в дом. Скоро растение будет переходить в состояние покоя и сбрасывать зелень. Не пугайтесь. Весной, как только солнышко начнет пригревать, фуксия даст новую свежую зелень, а затем и цветы.
Цинерария гибридная (цветущая)
У этого растения каждое следующее цветение пышнее и массивнее предыдущего. Поэтому лучше выкопать цинерарию, подрезать и посадить в горшок. В следующем сезоне она будет цвести у вас еще пышнее.
Гибискус
В Сибири есть большой риск, что садовый гибискус не справится с холодом. Не поможет и укрывной материал. При этом дома вы сможете зимой спокойно его не только сохранить, но и размножать.
Остеоспермум
Выкапывать лучше только редкие вегетативные сорта, если вы не уверены в своих силах, что сможете получить самостоятельно черенки.
Интересное про сад и огород
Что сделать из собранного урожая? Делимся с вами очень простыми и вкусными рецептами заготовок из зеленых помидоров от читателей и агронома.
Собрать очень красивый букет можно и на даче и при этом серьезно сэкономить. Мы подготовили три варианта и потратили по пять минут на каждый из них.