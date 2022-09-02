Не забудьте выкопать: список цветов, которые нужно обязательно убрать с дачи на зиму

Многие дачники хотят сохранить полюбившиеся цветы как можно дольше. Сентябрь — самое время задуматься о том, что некоторые растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов, а также продлить их цветение. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, объясняет, какие цветы не стоит оставлять на даче. Далее от первого лица.

Эустома

Многие дачники сажают именно многолетние эустомы. Двухлетние труднее выращивать, поэтому, как правило, их не сеют.