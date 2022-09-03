Время редьки и горчицы: что такое сидераты и как они помогают восстановить землю после урожая
Вернуть земле плодородие не так сложно, как кажется
Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения. Это простой и дешевый способ не остаться без урожая в следующем году.
Что такое сидераты и зачем сажать их осенью
Сидераты — это растения, которые могут быстро обогатить почву и восстановить ее плодородие. Чаще всего дачники используют фацелию, горчицу, рожь, чечевицу, редьку. Часть из них следует высаживать весной, часть — летом.
— Внесение дополнительных пожнивных остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений, — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — За сезон земля истощилась, отдала всё, что было, в урожай, поэтому нужно ее подкормить. Использование сидератов значительно улучшает структуру почвы, обогащает ее гумусом, улучшает водно-физические свойства.
И навоз, и минеральные удобрения сейчас стоят немало, поэтому зеленые удобрения могут помочь вам сэкономить десятки тысяч рублей. При этом они безопасны, чего не скажешь о навозе — он может оказаться инфицирован и содержать различных паразитов.
Какие сидераты сажать осенью
Оставлять почву пустой опасно — она может подвергнуться воздушной и водной эрозии. В сентябре можно сеять только крестоцветные культуры: сейчас лучше всего подойдут редька масличная, горчица белая, рапс.
— Они успеют дать хорошую зеленую массу, которая спокойно уйдет под снег, а весной при перекопке прекрасно обогатит почву, — отметила агроном.
И редька, и горчица, и рапс прекрасно выдерживают заморозки до
Всё в землю
После уборки овощей остается много зеленой массы — пожнивные остатки. Не торопитесь их выбрасывать или сжигать. Можно часть свезти в компостную кучу, а часть сразу же вкопать назад в землю.
— Это очень важно — возвращать листовую массу. Земля таким образом обогащается микроэлементами, перерабатывается червями, — отметила агроном. — Перед высадкой сидератов вкопайте пожнивные остатки, а также внесите хлористый калий и суперфосфат двойной.
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