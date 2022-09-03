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Семь кругов садаЭксперт

Время редьки и горчицы: что такое сидераты и как они помогают восстановить землю после урожая

Вернуть земле плодородие не так сложно, как кажется

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Горчица успеет дать хорошую зеленую массу

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Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения. Это простой и дешевый способ не остаться без урожая в следующем году.

Что такое сидераты и зачем сажать их осенью

Сидераты — это растения, которые могут быстро обогатить почву и восстановить ее плодородие. Чаще всего дачники используют фацелию, горчицу, рожь, чечевицу, редьку. Часть из них следует высаживать весной, часть — летом.

— Внесение дополнительных пожнивных остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений, — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — За сезон земля истощилась, отдала всё, что было, в урожай, поэтому нужно ее подкормить. Использование сидератов значительно улучшает структуру почвы, обогащает ее гумусом, улучшает водно-физические свойства.

И навоз, и минеральные удобрения сейчас стоят немало, поэтому зеленые удобрения могут помочь вам сэкономить десятки тысяч рублей. При этом они безопасны, чего не скажешь о навозе — он может оказаться инфицирован и содержать различных паразитов.

Какие сидераты сажать осенью

Оставлять почву пустой опасно — она может подвергнуться воздушной и водной эрозии. В сентябре можно сеять только крестоцветные культуры: сейчас лучше всего подойдут редька масличная, горчица белая, рапс.

— Они успеют дать хорошую зеленую массу, которая спокойно уйдет под снег, а весной при перекопке прекрасно обогатит почву, — отметила агроном.

И редька, и горчица, и рапс прекрасно выдерживают заморозки до -1... -2 градусов. При этом другие культуры достаточную массу дать не успеют. Например, фацелию нужно оставить до весны и сеять в мае.

Обязательно нужно внести в землю и калий с фосфором

Обязательно нужно внести в землю и калий с фосфором

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Всё в землю

После уборки овощей остается много зеленой массы — пожнивные остатки. Не торопитесь их выбрасывать или сжигать. Можно часть свезти в компостную кучу, а часть сразу же вкопать назад в землю.

— Это очень важно — возвращать листовую массу. Земля таким образом обогащается микроэлементами, перерабатывается червями, — отметила агроном. — Перед высадкой сидератов вкопайте пожнивные остатки, а также внесите хлористый калий и суперфосфат двойной.

Интересное про сад и огород

Многие дачники хотят сохранить полюбившиеся цветы как можно дольше. Сентябрь — самое время задуматься о том, что некоторые растения пора выкопать, чтобы уберечь от холодов, а также продлить их цветение.

Что сделать из собранного урожая? Делимся с вами очень простыми и вкусными рецептами заготовок из зеленых помидоров от читателей и агронома.

Конец августа и начало сентября грозят дачникам заморозками на почве. Откладывать уборку многих овощей уже нельзя, но есть несколько приемов, способных всё же ненадолго защитить ваш урожай.

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