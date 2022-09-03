Время редьки и горчицы: что такое сидераты и как они помогают восстановить землю после урожая

Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения. Это простой и дешевый способ не остаться без урожая в следующем году.

Что такое сидераты и зачем сажать их осенью

Сидераты — это растения, которые могут быстро обогатить почву и восстановить ее плодородие. Чаще всего дачники используют фацелию, горчицу, рожь, чечевицу, редьку. Часть из них следует высаживать весной, часть — летом.