Температура в Новосибирской области опустится до -9 градусов

Синоптики предупредили о похолодании до -9 градусов по территории Новосибирской области.

— К нам заходит холод. Мы ожидаем понижение температуры по области до -8... -9 градусов . В дальнейшем у нас характер не меняется, остается холодная воздушная масса. Единственное, немного меняется ситуация 25 октября за счет того, что выходит теплый фронт, и фон температур, начиная с запада, немного повышается, — рассказал дежурный синоптик в пресс-службе новосибирского Гидрометцентра.