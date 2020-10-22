Температура в Новосибирской области опустится до -9 градусов

Синоптики предупредили о похолодании до
— К нам заходит холод. Мы ожидаем понижение температуры по области до
23 октября в ночные часы температура по области до
24 октября ночью по области
25 октября ночью в области
При этом в Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, самая низкая температура в ближайшее время ожидается ночью в воскресенье,
Ранее мы писали, что на Новосибирск движется резкое похолодание. Также НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды часто встречаются ошибки.