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Температура в Новосибирской области опустится до -9 градусов

Также жителям региона пообещали возвращение тёплого фронта

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Ожидается, что в НСО температура опустится до -9 градусов

Ожидается, что в НСО температура опустится до -9 градусов

Синоптики предупредили о похолодании до -9 градусов по территории Новосибирской области.

— К нам заходит холод. Мы ожидаем понижение температуры по области до -8... -9 градусов. В дальнейшем у нас характер не меняется, остается холодная воздушная масса. Единственное, немного меняется ситуация 25 октября за счет того, что выходит теплый фронт, и фон температур, начиная с запада, немного повышается, — рассказал дежурный синоптик в пресс-службе новосибирского Гидрометцентра.

23 октября в ночные часы температура по области до -8 градусов. В дневные часы по области +1... +6 градусов.

24 октября ночью по области -4... +1 градус, местами до -9 градусов. Днём будет -3... +2 градуса.

25 октября ночью в области -3... -8 градусов, днём 0... +5 градусов.

При этом в Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, самая низкая температура в ближайшее время ожидается ночью в воскресенье, 25 октября: до -5 градусов. Днём уже потеплеет до +4 градусов.

Ранее мы писали, что на Новосибирск движется резкое похолодание. Также НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды часто встречаются ошибки.

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