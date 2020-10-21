На Новосибирск идёт мощная волна холода: похолодает до -3 градусов

Синоптики составили прогноз для Новосибирска и области на ближайшие дни — на регион, по их словам, идет волна холода.



— Характер погоды будет меняться. В течение дня мы ждём прохождение холодного фронта. Ночью преимущественно без осадков. 22 октября ожидается небольшой дождь. Идёт мощная волна холода, которая принесет нам осадки в виде дождя, переходящего постепенно в снег и мокрый снег, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

22 октября ночью преимущественно без осадков. Днём небольшой дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 4–9 м/с, днём 7–12, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +5... +7 градусов. Днём +9... +11 градусов, с понижением температуры в течение дня до +4... +6 градусов тепла. Фронт будет сопровождаться ветром и понижением температуры в течение дня.