На Новосибирск идёт мощная волна холода: похолодает до -3 градусов

В Новосибирске похолодает до -3 градусов
Синоптики составили прогноз для Новосибирска и области на ближайшие дни — на регион, по их словам, идет волна холода.
— Характер погоды будет меняться. В течение дня мы ждём прохождение холодного фронта. Ночью преимущественно без осадков. 22 октября ожидается небольшой дождь. Идёт мощная волна холода, которая принесет нам осадки в виде дождя, переходящего постепенно в снег и мокрый снег, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
22 октября ночью преимущественно без осадков. Днём небольшой дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 4–9 м/с, днём 7–12, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +5... +7 градусов. Днём +9... +11 градусов, с понижением температуры в течение дня до +4... +6 градусов тепла. Фронт будет сопровождаться ветром и понижением температуры в течение дня.
23 октября ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём в отдельных районах будет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный ночью 6–11 м/с, днём 4–9 м/сек. Ночью около нуля. Днём +3... +5 градусов.
24 октября ночью в некоторых районах, днём повсеместно ждём небольшой мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 4–9 м/с. Температура ночью -1... -3 °С, днем всего 0... +2 градуса.
Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды часто встречаются ошибки.