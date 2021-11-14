Наглая стоянка «Лексуса» УУУ и забитые машинами выделенки на Станиславского (план властей провалился)

— На улице Станиславского в ряде мест дорожные знаки информируют, что полоса движения, выделенная для общественного транспорта, действует лишь с 6 до 9 утра, а значит, не запрещается парковка вдоль дороги. Зачем тогда наносили сплошную линию разметки? — задается вопросом читатель Сергей.

