Наглая стоянка «Лексуса» УУУ и забитые машинами выделенки на Станиславского (план властей провалился)

В новом,
— Перекресток Каменская — Крылова, прям на тротуаре, — уточняет читатель Михаил (фото выше).
— Ул. Автогенная, 148, фура паркуется на газоне за остановкой. К остановке пешком подойти нереально, — жалуется Ольга.
Возле ДК «Прогресс» массово стоят там, где ходят люди.
На ул. Ленина даже в выходные всё забито в два ряда.
— Снова этот чудак всё всем испортил. Из-за него место не занять парковочное и не разъехаться, — возмущается Мария.
Если включил аварийку, значит стоять на выделенной полосе разрешается.
Свободные парковочные места имеются, но всё равно надо встать на тротуаре.
На «Жигулях» написано «почта», значит так можно стоять возле арки главпочтамта.
Если трава накрыта снегом, значит нет ее и не было, и не газон это. Стоять разрешается.
А это скорее не о водителях-чудаках, а о чудаках, которые проектируют схемы движения. На Станиславского снесли парковочные карманы и нарисовали выделенки, но вся эта система не работает, люди продолжают стоять.
СЮЖЕТ
— На улице Станиславского в ряде мест дорожные знаки информируют, что полоса движения, выделенная для общественного транспорта, действует лишь с 6 до 9 утра, а значит, не запрещается парковка вдоль дороги. Зачем тогда наносили сплошную линию разметки? — задается вопросом читатель Сергей.