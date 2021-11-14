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Наглая стоянка «Лексуса» УУУ и забитые машинами выделенки на Станиславского (план властей провалился)

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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И на тротуаре стоит, и в месте перехода. Серия номеров УУУ позволяет

И на тротуаре стоит, и в месте перехода. Серия номеров УУУ позволяет

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В новом, 253-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются крутые машины и что получилось с выделенками на Станиславского. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Перекресток Каменская — Крылова, прям на тротуаре, — уточняет читатель Михаил (фото выше).

Стоянка на газоне за остановкой

Стоянка на газоне за остановкой

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— Ул. Автогенная, 148, фура паркуется на газоне за остановкой. К остановке пешком подойти нереально, — жалуется Ольга.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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Возле ДК «Прогресс» массово стоят там, где ходят люди.

Парковка вторым рядом, массовая

Парковка вторым рядом, массовая

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На ул. Ленина даже в выходные всё забито в два ряда.

Пикап помешал другим авто

Пикап помешал другим авто

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— Снова этот чудак всё всем испортил. Из-за него место не занять парковочное и не разъехаться, — возмущается Мария.

Стоянка на выделенке за автобусом

Стоянка на выделенке за автобусом

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Если включил аварийку, значит стоять на выделенной полосе разрешается.

Встал на тротуаре

Встал на тротуаре

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Свободные парковочные места имеются, но всё равно надо встать на тротуаре.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

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На «Жигулях» написано «почта», значит так можно стоять возле арки главпочтамта.

Травы нет, значит не было

Травы нет, значит не было

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Если трава накрыта снегом, значит нет ее и не было, и не газон это. Стоять разрешается.

Стоянка на выделенной полосе

Стоянка на выделенной полосе

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А это скорее не о водителях-чудаках, а о чудаках, которые проектируют схемы движения. На Станиславского снесли парковочные карманы и нарисовали выделенки, но вся эта система не работает, люди продолжают стоять.

СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— На улице Станиславского в ряде мест дорожные знаки информируют, что полоса движения, выделенная для общественного транспорта, действует лишь с 6 до 9 утра, а значит, не запрещается парковка вдоль дороги. Зачем тогда наносили сплошную линию разметки? — задается вопросом читатель Сергей.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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