Автообъявления недели: «Крузак»-оборотень и машина, вызывающая у других комплекс неполноценности

Сначала об интересных новинках, которые продают люди с хорошим чувством юмора. Вот гибридный «Приус» с пробегом 83 тысячи километров за 1 500 000 рублей из Америки. Вы только послушайте, каким высоким, поэтическим слогом описывает продавец свой товар: «Не пугана российскими дорогами, по городу расход от 3,5 до 4 литров ! Абсолютно бесшумный двигатель позволяет вести беседу в пределах 45 децибел , вы услышите самые ценные мысли вашего собеседника. Резвость и быстрый набор скорости только увеличит комплекс неполноценности остальных автомобилей. Экстерьер выполнен довольно футуристично, вы не останетесь без внимания, даже инспекторы ДПС будут останавливать вас, чтобы выразить восхищение и отдать честь. Поскольку автомобиль Toyota Prius гибрид, вы всегда сможете сказать свое веское слово Грете Тунберг в защиту экологии».