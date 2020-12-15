Автообъявления недели: «Крузак»-оборотень и машина, вызывающая у других комплекс неполноценности

В Новосибирске выставили на продажу «Крузак»-оборотень
На этой неделе авторедактор НГС Дмитрий Косенко исследует вторичный автомобильный рынок Новосибирска и рассказывает, чего нового, забавного, интересного и курьезного появилось на вторичке за последние дни. Сегодня у нас Toyota Prius из США с чудесным описанием от продавца, Land Cruiser, который «стоял в гараже», но оказался проблемным, и ВАЗ-2107, главное в котором — «магнитофон с двумя колонками».
Toyota Prius, 2016 год
Сначала об интересных новинках, которые продают люди с хорошим чувством юмора. Вот гибридный «Приус» с пробегом
Toyota Land Cruiser 200, 2011 год
Этот 9-летний дизельный «Крузер» имеет небольшой заявленный пробег —
Mercedes-Benz C-Класс, 2000 год
20-летний автомобиль с пробегом
Toyota Camry, 2010 год
«Камри» в 40-м кузове просто за огромные для этой модели деньги —
LADA 2107, 2006 год
Милое объявление о продаже старенькой «семерки» с пробегом