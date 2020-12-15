15 декабря вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 72.93
eur 88.58

Все новости

Все новости

Автообъявления недели: «Крузак»-оборотень и машина, вызывающая у других комплекс неполноценности

Смотрим, что продают новосибирцы на вторичном рынке

1 810
5Обсудить

Поделиться

Toyota Land Cruiser 200&nbsp;

Toyota Land Cruiser 200 

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу «Крузак»-оборотень

На этой неделе авторедактор НГС Дмитрий Косенко исследует вторичный автомобильный рынок Новосибирска и рассказывает, чего нового, забавного, интересного и курьезного появилось на вторичке за последние дни. Сегодня у нас Toyota Prius из США с чудесным описанием от продавца, Land Cruiser, который «стоял в гараже», но оказался проблемным, и ВАЗ-2107, главное в котором — «магнитофон с двумя колонками».

Toyota Prius, 2016 год

Toyota Prius 2016 года с американского рынка

Toyota Prius 2016 года с американского рынка

Поделиться

Сначала об интересных новинках, которые продают люди с хорошим чувством юмора. Вот гибридный «Приус» с пробегом 83 тысячи километров за 1 500 000 рублей из Америки. Вы только послушайте, каким высоким, поэтическим слогом описывает продавец свой товар: «Не пугана российскими дорогами, по городу расход от 3,5 до 4 литров! Абсолютно бесшумный двигатель позволяет вести беседу в пределах 45 децибел, вы услышите самые ценные мысли вашего собеседника. Резвость и быстрый набор скорости только увеличит комплекс неполноценности остальных автомобилей. Экстерьер выполнен довольно футуристично, вы не останетесь без внимания, даже инспекторы ДПС будут останавливать вас, чтобы выразить восхищение и отдать честь. Поскольку автомобиль Toyota Prius гибрид, вы всегда сможете сказать свое веское слово Грете Тунберг в защиту экологии».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Toyota Land Cruiser 200, 2011 год

Toyota Land Cruiser 200 попадал в ДТП<br>

Toyota Land Cruiser 200 попадал в ДТП

Поделиться

Этот 9-летний дизельный «Крузер» имеет небольшой заявленный пробег — 140 тысяч километров, предлагается машина за 2 200 000 рублей. «Продаю свой личный автомобиль, во владении 2 года. Использовал только в выходные дни, остальное время стоял в гараже, так как есть служебный автомобиль. Автомобиль обслуживал вовремя и в данный момент полностью обслужен. По кузову весь ровный», — пишет владелец. Ну что ж, надо брать, раз так мало ездил. А что показывает подробный отчет «ПроАвто»? Ничего утешительного: 6 владельцев по ПТС, две аварии, фото после ДТП с сильно разбитыми бортом, кормой и передком.

Mercedes-Benz C-Класс, 2000 год

20-летний&nbsp;Mercedes-Benz в родной краске

20-летний Mercedes-Benz в родной краске

Поделиться

20-летний автомобиль с пробегом 300 тысяч километров за 335 000 рублей, как утверждает продавец, весь в родной краске. «Авто в ОТС, от собственника, в заводском окраске. Кузов ввиду возраста и родного окраса имеет недочеты в виде пескоструя, небольших царапин, рыжиков, облезшего лака, но ничего критичного, гнили нет», — уточняется в объявлении. Двигатель 2-литровый 163-сильный, автомат, задний привод. По отчету аварий и скруток пробега вроде не было, но количество записей в ПТС умиляет — 18. Машина меняла хозяев каждый год, а то и чаще.

Toyota Camry, 2010 год

Toyota Camry 2010 года за огромные деньги

Toyota Camry 2010 года за огромные деньги

Поделиться

«Камри» в 40-м кузове просто за огромные для этой модели деньги — 1 185 000 рублей. Да с таким бюджетом легко прицениваться к 50-м «Камри» на 3–4 года младше. Вероятно, предлагаемый автомобиль действительно находится в состоянии отличной сохранности, как это утверждает владелец. «Продаю одну из лучших "Камри" по техническому и визуальному состоянию как кузова, так и сборки. Машина в идеальном состоянии, в настоящее время таких автомобилей практически не осталось. Несмотря на почтенный возраст, Toyota Camry V40 найти в таком состоянии практически невозможно», — сообщает продавец. Пробег — 70 тысяч километров, двигатель 2,4-литровый, две записи в ПТС. Аварий, ремонтов, скруток пробега не зафиксировано. Возможно, найдется истинный любитель «Камри-сороковки».

LADA 2107, 2006 год

LADA 2107, в которой есть магнитофон

LADA 2107, в которой есть магнитофон

Поделиться

Милое объявление о продаже старенькой «семерки» с пробегом 193 тысячи километров за 95 000 рублей. «Отличный автомобиль! Магнитофон имеется. Две колонки!» — кратко пишет автор, и это всё, что действительно нужно знать о машине (раз магнитофон есть, надо брать). Плюс шикарный вишневый цвет, всего три владельца в ПТС, отсутствие аварий и скруток пробега.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ToyotaАвто с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...