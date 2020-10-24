Водитель легковушки расхлестался о поворачивающую фуру и задавил женщину на обочине — ищем виновника

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем тяжелое ДТП на трассе под Новосибирском. Легковушка врезалась в фуру, выскочила на обочину и сбила двух пешеходов — один погибший, трое раненых. Авария произошла по классической схеме — один поворачивал налево, второй обгонял, причем оба водителя совершали свои маневры через сплошную полосу. Кто же ответит за гибель человека и сядет в тюрьмы — разбираемся вместе.



Ночное шоссе под Новосибирском, 1432-й километр федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Фура приближается к перекрестку, посередине дороги сплошная линия разметки, в кадре появляется знак «Движение прямо и направо». Тем не менее водитель грузовика включает левый поворотник и начинает совершать свой маневр. В этот момент по встречной полосе в попутном направлении мчится Nissan Tino — происходит столкновение, смотрите видео.