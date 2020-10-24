Водитель легковушки расхлестался о поворачивающую фуру и задавил женщину на обочине — ищем виновника

Под Новосибирском легковушка сбила двух пешеходов
Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем тяжелое ДТП на трассе под Новосибирском. Легковушка врезалась в фуру, выскочила на обочину и сбила двух пешеходов — один погибший, трое раненых. Авария произошла по классической схеме — один поворачивал налево, второй обгонял, причем оба водителя совершали свои маневры через сплошную полосу. Кто же ответит за гибель человека и сядет в тюрьмы — разбираемся вместе.
Ночное шоссе под Новосибирском, 1432-й километр федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Фура приближается к перекрестку, посередине дороги сплошная линия разметки, в кадре появляется знак «Движение прямо и направо». Тем не менее водитель грузовика включает левый поворотник и начинает совершать свой маневр. В этот момент по встречной полосе в попутном направлении мчится Nissan Tino — происходит столкновение, смотрите видео.
Видео: Нск Рулит / YouTube.com
Официально. По данным сводки ГИБДД по Новосибирской области, 19 октября в 1:10 водитель 1976 года рождения двигался на Nissan Tino по трассе Р-254 со стороны Новосибирска и на 1432-м километре столкнулся с автомобилем «Скания» с полуприцепом под управлением трезвого водителя 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении с левым поворотом в сторону складов «Марс». После чего Nissan Tino сбил двух пешеходов, которые стояли на левой обочине. Водитель Nissan получил перелом ключицы и ребра, пассажир Nissan получил ушибы и ссадины. Девочка-пешеход 2005 года рождения госпитализирована с множественными переломами позвонков. Женщина 1976 года рождения погибла на месте. Причины ДТП — выезд водителя Nissan на встречку в местах, где это запрещено, нарушение требований линии разметки. Нарушение водителем «Скании» режима труда и отдыха, нарушение требований линии разметки. Возбуждено уголовное дело.
Часть 2 статьи 12.16 КоАП. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Часть 3 статьи 264 УК РФ. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
— В данной ситуации водитель легкового автомобиля в нарушение запрета пересечения сплошной линии разметки выехал на полосу встречного движения, вероятно с целью обгона, не убедившись в безопасности такого маневра с учетом темного времени суток и ограниченной видимости. Однако категоричный вывод о виновности водителя только легкового автомобиля на основании записи видеорегистратора делать преждевременно поскольку на записи не просматривается участок дороги, на котором водитель большегруза начал поворот налево, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
Понятно, что оба водителя нарушили правила, но вот кто из них провинился больше — это вопрос, конечно, к следствию. Судя по видеозаписи, именно маневр водителя грузовика стал отправной точкой столкновения, кроме того, фура начала поворот в тот момент, когда легковушка уже начала обгонять.
Произошедшее ДТП — типичное для условий движения на загородных трассах, когда один водитель поворачивает в момент обгона другим водителем, таких аварий сотни. Поэтому при приближении к повороту обгоняющим стоит учитывать, что кто-то невнимательный внезапно начнет поворот. А если вы сами поворачиваете — убедитесь, что сзади никого нет.