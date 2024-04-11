Манул взобрался под крышу клетки и превратился в меховую почку на дереве — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Манулы в Новосибирском зоопарке стали всё чаще выходить, чтобы погреться на весеннем солнышке. Один из них забрался на самое высокое дерево под крышу вольера. Там он превратился в меховую почку.
Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
Манул в ролике доволен своим положением и сверху внимательно наблюдает за происходящим, а со стороны смотрится очень забавным.
В Новосибирском зоопарке недавно родился пингвиненок Гумбольдта. Детеныша увидели посетители зоопарка: он сидит за сеткой в переходе вольера.
Весна заставила многих животных стать активнее и чаще выходить из домиков. Так, молодая самочка пумы продемонстрировала, как она легко может перемещаться по дереву.