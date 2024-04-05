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Животные эксклюзив Сотрудница НГС помогла собаке Фанте попасть в Новосибирск из Сочи — фото из аэропорта с новой хозяйкой

Сотрудница НГС помогла собаке Фанте попасть в Новосибирск из Сочи — фото из аэропорта с новой хозяйкой

Полет прошел хорошо, теперь питомец будет жить не в приюте

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Две Анны и собака Фанта

Юрист НГС Анна Шилина привезла собаку Фанту из местного приюта Сочи в Новосибирск и встретилась с новой хозяйкой питомца в аэропорту Толмачево.

История с собакой Фантой, которой аэропорт Сочи искал попутчика, закончилась хорошо. Новую хозяйку собаки, которую так же, как нашего юриста, зовут Анна. Самостоятельно она не смогла забрать животное из Сочи и ждала встречи с Фантой.

Ранее НГС писал, что Анна Шилина увидела материал о поиске попутчика для Фанты и решила помочь, потому что была в Сочи по работе.

А новая хозяйка познакомилась с Фантой, когда с 29 февраля по 7 марта в Сочи проходил Всемирный фестиваль молодежи. В это время делегации из 60 человек показали приют, где у Анны с Фантой произошла любовь с первого взгляда. После аэропорт Сочи начал искать для собаки попутчика в Новосибирск.

Анна Шилина объясняет, что всегда стремится помогать всем.

— Почему бы не поступиться часовой прогулкой по берегу моря, если я могу воссоединить человеческое и собачье сердца. Я подумала, что, если у меня аллергия и я не могу завести собаку, это не значит, что другим тоже нельзя, — рассказала Анна.

В аэропорту Сочи отметили, что собаку нельзя было перевозить в салоне из-за большого веса, поэтому питомец летел в теплом багажнике, полет прошел хорошо.

Несколько лет назад НГС рассказывал историю кота Ёши, которого удалось привезти из Китая в Новосибирск.

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Собака Аэропорт Сочи Толмачево Питомец Животное
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