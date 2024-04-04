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Животные эксклюзив Воссоединить человеческое и собачье сердца: сибирячка поможет собаке Фанте добраться из Сочи в Новосибирск

Воссоединить человеческое и собачье сердца: сибирячка поможет собаке Фанте добраться из Сочи в Новосибирск

Здесь собаку ждет будущая хозяйка, которая не смогла забрать животное сама

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Собаке Фанте уже 10 лет, она скоро прилетит к новой хозяйке

Сибирячка Анна откликнулась на призыв аэропорта Сочи и привезет в Новосибирск собаку Фанту, которой нашли новую хозяйку. Девушка рассказала, что её тронула история собаки.

В беседе с корреспондентом НГС Анна рассказала, что увидела материал о поиске попутчика для Фанты и решила откликнуться, поскольку сейчас она находится в Сочи по работе.

— Почему бы не поступиться часовой прогулкой по берегу моря, если я могу воссоединить человеческое и собачье сердца. Я подумала, что, если у меня аллергия и я не могу завести собаку, это не значит, что другим тоже нельзя, — рассказала Анна.

Девушка отметила, что по жизни стремится помогать и людям, и животным и удивляется, что все реагируют на подобные действия как на геройский поступок.

Представители аэропорта Сочи рассказали, что Фанта оказалась немаленькой собакой — её вес составляет 25 килограммов и её нельзя перевозить в салоне.

— И вот тут сила соцсетей и средств массовой информации, за что я отдельно благодарен НГС. Анне ее молодой человек скинул материал НГС о том, что нужен человек, который летит. А она как раз возвращалась из командировки. И, собственно, случился, что называется, мэтч. И мы с Анной договорились. Она сегодня приехала, познакомилась с Фантой. Мы выяснили, что у нее вообще аллергия на собак. Она специально выпила таблетку от аллергии, чтобы с ней познакомиться. Фанта собака спокойная вообще с стоического спокойствия. Она очень хорошо перенесла все перемещения. Проводили ее прямо до борта самолета, погрузили, закрепили, теплый багажник, все хорошо. И надеюсь, что она уже вот через 5 с небольшим часов приземлится в Новосибирске, — рассказал PR-директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Василий Торгашин.

Несколько лет назад НГС рассказывал историю кота Ёши, которого удалось привезти из Китая в Новосибирск.

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Новосибирская область Краснодарский край Сочи Новосибирск Собака
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