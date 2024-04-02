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Животные Любовь с первого взгляда: аэропорт Сочи ищет пассажира, который бы взял с собой в Новосибирск собаку Фанту

Любовь с первого взгляда: аэропорт Сочи ищет пассажира, который бы взял с собой в Новосибирск собаку Фанту

Здесь ее ждет будущая хозяйка, которая не смогла забрать животное сама

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Собаке Фанте уже больше 10 лет

Аэропорт Сочи ищет человека для доставки собаку Фанту из местного приюта в Новосибирск. Информация об этом появилась в Telegram-канале аэропорта Сочи.

Историю собаки в беседе с корреспондентом НГС рассказала руководитель приюта «ПодоДОГ.Сочи» Надежда Майборода. Фанта родилась в 2014 году, в год проведения в городе Олимпийских игр. Сейчас ей чуть больше десяти лет.

— В этом году у нас проходил Всемирный фестиваль молодежи с 29 февраля по 7 марта. Когда в Сочи проходят такие знаменательные события — мы стараемся людей образовывать, приглашаем к себе и показываем животных из приюта, чтобы люди не боялись их брать. К нам в приют приехала делегация из 60 человек. Среди них была и Анна, у которой случилась любовь с первого взгляда с нашей Фантой, — заявила Наталья Майборода.

Сейчас волонтеры думают, как отправить собаку в Новосибирск к будущей владелице. Они обратились за помощью к представителям аэропорта «Сочи». Аэропорт в свою очередь разместил пост с обращением к потенциальному пассажиру, который в обозримом будущем полетит из Сочи в Новосибирск.

— Помощь будет заключаться лишь в том, что вам надо будет приехать на регистрацию чуть заранее и зарегистрировать на свой билет Фанту (оплаты, перемещений и т.д. — ничего не потребуется, это всё мы сделаем совместно с приютом и авиакомпанией), — говорится в сообщении аэропорта.

Пока волонтеры и представители аэропорта Сочи не нашли человека, которому было бы по пути с Фантой. Тем не менее, поиск продолжается, он продлится еще несколько дней.

Несколько лет назад НГС рассказывал историю кота Ёши, которого удалось привезти из Китая в Новосибирск.

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