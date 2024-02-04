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Захват с опрокидыванием: белые медвежата устроили потасовку — видео из Новосибирского зоопарка

Белке и Стрелке в декабре исполнился год

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В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

На кадрах видно, как одна из молодых медведиц повалила другую на лестницу и аккуратно покусывала. Затем борьба между медведицами продолжилась на льду. Однако, чтобы шуточная борьба не переросла в настоящую драку, разнять детей поспешила Герда.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирал жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

Белка и Стрелка не в первый раз устраивают потасовку. В прошлый раз, в середине ноября, причиной для такого конфликта стала игрушечная лейка.

Ранее Белка и Стрелка медвежата показали, как умываться в снегу. День чистоты сняли на видео.

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Белые медвежатаЗоопаркБелка и СтрелкаНовосибирскЖивотные
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