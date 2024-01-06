«Чистят шубки»: белые медвежата показали, как умываться в снегу — милое видео из Новосибирского зоопарка

Белых медвежат Белку и Стрелку вновь сняли на видео на прогулке в Новосибирском зоопарке. В этот раз детеныши медведицы Герды устроили день чистоты и показали, как они умываются в снегу.
Забавное видео опубликовал новосибирец Сергей Ильтяков. Смотрим кадры.
На видео заметно, как один из детенышей трется головой о снежную поверхность, пока другой медвежонок лежит на спине. Позже молодая медведица решила присоединиться к сестре и также положила голову на снег.
Медведица Герда находится рядом со своими детенышами в вольере. Судя по кадрам, она привыкла к тому, как чистят шерсть детеныши, и не обращает внимание на их «снежные процедуры».
— Герда с медвежатами чистят шубки на свежем снегу, — написал автор видео Сергей Ильтяков.
В ноябре 2023 года медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную потасовку в вольере Новосибирского зоопарка. Их действия попали на видео.