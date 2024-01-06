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«Чистят шубки»: белые медвежата показали, как умываться в снегу — милое видео из Новосибирского зоопарка

Белка и Стрелка вышли на прогулку с мамой-медведицей

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Забавное видео опубликовал Сергей Ильтяков

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Белых медвежат Белку и Стрелку вновь сняли на видео на прогулке в Новосибирском зоопарке. В этот раз детеныши медведицы Герды устроили день чистоты и показали, как они умываются в снегу.

Забавное видео опубликовал новосибирец Сергей Ильтяков. Смотрим кадры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Медведица находится со своими детенышами в вольере

Видео: Сергей Ильтяков/youtube.com

На видео заметно, как один из детенышей трется головой о снежную поверхность, пока другой медвежонок лежит на спине. Позже молодая медведица решила присоединиться к сестре и также положила голову на снег.

Медведица Герда находится рядом со своими детенышами в вольере. Судя по кадрам, она привыкла к тому, как чистят шерсть детеныши, и не обращает внимание на их «снежные процедуры».

— Герда с медвежатами чистят шубки на свежем снегу, — написал автор видео Сергей Ильтяков.

В ноябре 2023 года медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную потасовку в вольере Новосибирского зоопарка. Их действия попали на видео.

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