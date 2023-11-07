Минприроды против бобров: в Новосибирской области специалисты начали проверку из-за опасных грызунов

В Новосибирской области специалисты Министерства природы начали проверку из-за бобров. Такое решение приняли на совещании, так как в начале ноября бобры в Легостаевском сельсовете Искитимского района изменили направление реки Грязнушки.
В Министерстве природы Новосибирской области сообщили, что специалистам во время проверки надо узнать, где находятся бобры — на общедоступных или закрепленных охотничьих угодьях. От этой информации будет зависеть стоимость разрешения для охотников.
Как рассказали в официальной группе администрации Легостаевского сельсовета в соцсети «ВКонтакте», река Грязнушка изменила направление и вода пошла в низины вдоль дороги. Эта дорога единственная соединяла деревню Старососедово с райцентром. Из-за этого возникла угроза подтопления автомобильного пути.
Дорогу обслуживает Салаирское дорожно-строительное управление. Специалисты начали рушить плотины бобров и отводить воду от проезжей части. Во время работ техника начала вязнуть в трясине.
— Здесь не подступиться. Песчаный грунт и набралось много воды, возможно даже плывуны были, потому что экскаватор моментально ушел. Вытаскивали болотоходом и таким же экскаватором, — цитируют Игоря Тимошенко, начальника участка в администрации.
Река подмыла и опору ЛЭП. Два села на несколько часов остались без электричества. К выходным, 4 ноября, дамбы бобров разрушили, воду отвели.
В октябре медведь устроил погром на пасеке частного домовладения в селе Новокиевка Куйбышевского района.