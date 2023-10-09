Медведь разгромил пасеку в новосибирском селе - видео с поломанными ульями

Погром на пасеке частного домовладения в селе Новокиевка Куйбышевского района устроил медведь. Видеозапись последствий визита животного 9 октября выложил министр природы Новосибирской области в своем телеграм-канале.
— Снова государственное движимое запахами имущество ломает и отбирает. На этот раз десерт, а не блюдо с кровью. Инспектор работает в районе, — прокомментировал видео министр.
Судя по сказанному автором видео, оно снято 8 октября.
Вместе с тем, в районе есть охотник с действующим разрешением на добычу медведя, поиски животного продолжаются, сегодня запланирован повторный выезд специалистов.
В минприроды заверили, что держат ситуацию на контроле.
— На место выезжали наши специалисты, видели медведя вблизи населенного пункта, работали с охотничьими собаками, по итогу медведь ушел в болотистую местность, где собаки потеряли след. Обращения главы района или его заместителя в настоящий момент в министерство не поступало, если будет такое обращение, будем издавать приказ о регулировании численности, — сказали в минприроды.
Неделю назад медведь напал на овец в Чулымском районе Новосибирской области